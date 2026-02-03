Los artistas piden que la UE obligue a plataformas como Netflix a respetar sus derechos

Bruselas, 3 feb (EFE).- Las asociaciones europeas de creadores y artistas se reunieron este martes con un grupo de eurodiputados para reclamar que la Unión Europea obligue a las plataformas de vídeo bajo demanda, como Netflix, a respetar los derechos de autor.

En concreto, quieren que se ponga fin a los denominados «contratos de compra» con los que las empresas obligan a los autores a vender una parte o la totalidad de sus derechos a cambio de una remuneración «reducida», lo que implica que «pierden el control» sobre los mismos y «la oportunidad de un pago justo», dijeron en un comunicado las asociaciones ECSA y GESAC.

«Como autor, me veo obligado a permitir que terceros se beneficien de mi obra mediante otra explotación sin recibir ningún ingreso por ello porque también renuncio a mis derechos morales sobre ella», indicó el compositor de bandas sonoras español Roque Baños.

Las organizaciones afirmaron que, pese a sus «esfuerzos» por acabar con estas prácticas, «las cláusulas en los contratos persisten y afectan gravemente la vida de los autores musicales». También señalaron que a menudo son empresas estadounidenses las que imponen estas condiciones que «eluden el derecho de la UE».

En este sentido, aseguraron que «en el contexto geopolítico actual, fortalecer la soberanía europea y garantizar que la legislación de la UE se aplique a todos los actores del mercado es más importante que nunca».

«No se debe permitir que los gigantes digitales globales, principalmente radicados fuera de la UE, eludan la legislación europea. Europa se basa en valores y principios -equidad, transparencia y respeto por los derechos de los creadores- que deben seguir guiando la formulación de políticas de la UE en la era digital», señalaron.

Las organizaciones se reunieron con los eurodiputados después de que la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara reclamara la semana pasada una mayor protección de los derechos de autor, especialmente en el entorno de la inteligencia artificial, un ámbito en el que también incide la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

«El principio que estamos intentando asegurar de que el autor siempre mantenga ese vínculo con su obra se ha acentuado con la inteligencia artificial», afirmó la directora general de la SGAE, Cristina Perpiñá-Robert, en declaraciones a EFE.

«Cuando te obligan a firmar un contrato en el que te desprendes completamente de tu obra, imagínate si esa obra la pueden utilizar para el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial, de modo que ya no es que pierdes la relación con tu obra, sino que además utilizan tu obra para alimentar modelos de IA con los que vas a competir», agregó la directora de la SGAE. EFE

