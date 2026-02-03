Los astronautas de Artemis II abandonan la cuarentena tras aplazarse la misión a marzo

3 minutos

Miami (EE. UU.), 3 feb (EFE).- Los cuatro integrantes de la misión espacial Artemis II, el primer vuelo tripulado a la Luna en más de medio siglo, han abandonado este martes la cuarentena que comenzaron el pasado 23 de enero después de que el lanzamiento del cohete, previsto para este domingo, se aplazase a marzo.

El comandante estadounidense, Reid Weisman, ha indicado en la red social X que mañana volverán a los entrenamientos para prepararse para el viaje espacial, que tiene como objetivo alcanzar la órbita lunar, rodear el satélite terrestre y regresar a la Tierra en unos diez días.

Los otros integrantes de la misión son el piloto de la NASA Victor Glover, que se convertirá en el primer afroamericano en viajar a la Luna, y los especialistas de la NASA Christina Koch y de la agencia espacial de Canadá, Jeremy Hansen, que serán la primera mujer y el primer canadiense en viajar al satélite, respectivamente.

La cuarentena es un proceso por el que pasan todos los astronautas antes de cada misión tripulada al espacio, para evitar que una enfermedad retrase el lanzamiento.

Los cuatro tripulantes de Artemis II iniciaron su cuarentena el pasado 23 de enero en las instalaciones de la NASA en Houston, de cara al lanzamiento de la misión, previsto originalmente para la primera semana de febrero.

Sin embargo, la NASA ha anunciado hoy el aplazamiento de la misión hasta marzo tras detectarse una fuga de combustible durante las pruebas de ensayo realizadas ayer.

El ‘ensayo general’ con agua consistía en una prueba de prelanzamiento para alimentar el cohete, y estaba programada y diseñada para identificar cualquier problema y resolverlo antes de intentar el lanzamiento real, informa la NASA.

La agencia estadounidense ha precisado que se cargó con éxito el ‘propelente criogénico’ en los tanques del Sistema de Lanzamiento Espacial, se envió un equipo a la plataforma de lanzamiento para cerrar la nave Orión y se vació el cohete de forma segura.

Pero ha informado de que detectó una fuga de hidrógeno líquido y problemas relacionados con una válvula asociada con la presurización de la escotilla del módulo de tripulación Orión, que había sido recientemente reemplazada, y ha necesitado ser apretada de nuevo, por lo que las operaciones de cierre se han demorado más de lo previsto.

La segunda misión Artemis es una continuación de la primera (que orbitó también la Luna pero sin tripulación) para continuar probando las capacidades de la nave espacial Orión y de su Módulo de Servicio Europeo.

En este segundo paso la cápsula está equipada con sistemas de soporte vital para mantener a la tripulación segura y saludable, en lo que será el regreso del hombre a la Luna más de medio siglo después.

El próximo paso del ambicioso programa será enviar astronautas a la superficie lunar, una misión que está programada para no antes de 2028, y que se enmarca en una disputa entre Estados Unidos y China por llegar antes a la Luna.EFE

hbc/ims/icn