Los bancos de la eurozona mejoran un poco su solvencia en el cuarto trimestre

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Fráncfort (Alemania), 18 mar (EFE).- Los 111 bancos de la zona del euro que el Banco Central Europeo (BCE) supervisa directamente mejoraron a finales del año pasado su solvencia respecto al año anterior.

Según cifras estadísticas del cuarto trimestre de 2025, que el BCE ha publicado este miércoles, el ratio de capital ordinario de nivel 1 (CET1) de los bancos más importantes de la eurozona subió en el cuarto trimestre de 2025 hasta el 16,18 % (15,97 % un año antes y 16,10 % en el tercer trimestre de 2025).

El ratio de capital CET1 de los bancos de la zona del euro osciló entre el 13,29 % en España y el 22,05 % en Letonia en el cuarto trimestre del año pasado.

El ratio de CET1 es un porcentaje sobre los activos ponderados por riesgo y relaciona los fondos con los que cuenta el banco para hacer frente de forma inmediata a imprevistos según el riesgo de los activos que tiene en su balance.

Por lo tanto cuanto más elevado sea este ratio, más solvente es el banco.

El capital ordinario de nivel 1 está compuesto por el capital básico, principalmente las acciones ordinarias y reservas, las participaciones preferentes y los instrumentos híbridos.

El ratio de préstamos morosos de los bancos de la zona del euro fue en el cuarto trimestre del año pasado del 2,18 %, el nivel más bajo desde el comienzo de la publicación de estas estadísticas en 2020.

El ratio de préstamos problemáticos de los hogares bajó hasta el 2,11 % (2,23 % un año antes y 2,16 % el trimestre anterior).

Asimismo el ratio de préstamos problemáticos de las empresas se redujo hasta el 3,45 % (3,53 % un año antes y 3,51 % en el trimestre anterior).

En el caso de los préstamos a las pymes este ratio de créditos problemáticos llega al 4,73 % (4,75 % un año antes y 4,88 % el trimestre anterior).

La rentabilidad sobre recursos propios (RoE) media de los 111 bancos más grandes de la zona del euro era del 9,53 % en el cuarto trimestre del 2025 (comparado con el 9,54 % un año antes y el 9,88 % del trimestre anterior).

El RoE oscila entre el 6,38 % de los bancos alemanes y el 15,37 % de los portugueses.

El margen de intereses neto sobre activos totales, que es la diferencia entre el dinero que un banco gana en intereses sobre préstamos y el que paga en intereses sobre depósitos, se mantuvo en el 1,52 % (1,50 % en el trimestre anterior). EFE

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