los beneficios netos de la petrolera rusa Rosneft caen un 68,3 % en el primer semestre

Moscú, 30 ago (EFE).- Rosneft, la mayor petrolera rusa, obtuvo en el primer semestre de 2025 un beneficio neto de 245.000 millones de rublos (3.076 millones de dólares), un 68,3 % menos que durante el mismo período del año anterior, indicó hoy la compañía en su informe semestral.

«El primer semestre del año en curso se caracterizó por una reducción de los precios del petróleo, ante todo, debido a un exceso de producción», explicó el consejero delegado de Rosneft, Ígor Sechin, citado en el informe.

El empresario ruso señaló que varios países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) «incrementan activamente la extracción» de crudo, en particular, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Irak y Kuwait.

«También se observa un incremento de la extracción en Brasil y otros países. Según nuestros estimados y las expectativas de las principales agencias energéticas, el superávit en el mercado del crudo en el cuarto trimestre de 2025 será de 2,6 millones de barriles diarios (mbd), y en 2026, de 2,2 mbd», sostuvo.

Añadió a esto un incremento de los descuentos al crudo ruso debido a las sanciones impuestas por Occidente y el fortalecimiento del rublo, que «incidió negativamente en los resultados financieros de todos los exportadores».EFE

