Los bomberos luchan por extinguir un gran incendio forestal en Francia en plena ola de calor

afp_tickers

2 minutos

Los bomberos siguen luchando este domingo por extinguir un enorme incendio forestal en el sur de Francia, entre alertas por altas temperaturas y condiciones de sequía que podrían reavivar las llamas.

El incendio, el peor en la cuenca mediterránea francesa en medio siglo, devastó una vasta zona del departamento sureño de Aude, en plena temporada turística de verano, mató a una persona el miércoles e hirió a varias más.

Las autoridades afirmaron que los vientos cálidos y secos del domingo y la ola de calor dificultarían el trabajo de los bomberos.

«Es un día difícil, dado que es probable que estemos en alerta roja por ola de calor a partir de las 16H00, lo que no facilitará las cosas», indicó Christian Pouget, prefecto del departamento de Aude.

Las llamas ya no avanzan, pero siguen ardiendo en una zona de 16.000 hectáreas, declaró el sábado Christophe Magny, jefe de la unidad de bomberos de la región, quien añadió que no estaría controlado hasta el domingo por la noche.

Sin embargo, el incendio, «no se extinguirá hasta dentro de varias semanas», afirmó.

Unos 1.300 bomberos se movilizaron para evitar que el incendio se reavivara, ante el temor de que el viento, que según las autoridades se intensificó durante la noche del sábado, pudiera avivar los focos de calor persistentes.

Se espera que las temperaturas alcancen los 40 ºC en algunas zonas este fin de semana, y se prevé que el lunes sea «el día más caluroso en todo el país», según el servicio meteorológico nacional Méteo-France.

Esta es la segunda ola de calor que afecta al país este año, tras la registrada entre el 19 de junio y el 4 de julio, y la número 51 desde 1947. Requiere «una vigilancia especial, especialmente para las personas sensibles o expuestas», indicó Météo-France.

Los expertos afirman que los países europeos son cada vez más vulnerables a los incendios debido a la intensificación de las olas de calor estivales relacionadas con el calentamiento global.

skh-ap-ekf/giv/hgs/meb