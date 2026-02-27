Los colombianos J Balvin y Ryan Castro lanzan ‘Tonto’, su primera colaboración en dúo

2 minutos

Bogotá, 27 feb (EFE).- Los artistas colombianos J Balvin y Ryan Castro se juntaron con el productor francés DJ Snake para lanzar ‘Tonto’, su primera colaboración que marca el inicio de un proyecto artístico más amplio entre los dos artistas urbanos, informó este viernes su equipo de prensa.

El tema abre con una breve intervención de Rio, el hijo de 4 años de J Balvin y la modelo argentina Valentina Ferrer, cuya voz introduce la canción antes de dar paso a una base que combina sonidos característicos del cantante de Medellín con el estilo más callejero de Ryan Castro.

La producción, a cargo de DJ Snake, conocido por éxitos como ‘Lean On’ y ‘Taki Taki’, aporta sintetizadores y una melodía que amplía el sonido urbano de ambos artistas, en una propuesta que, según un comunicado, «marca el comienzo de una nueva etapa creativa».

El lanzamiento está acompañado de un videoclip que comienza con una escena doméstica protagonizada por Ferrer y su hijo, que pronto da paso a una historia ambientada en las calles de Nueva York, con referencias a clásicos del cine y a la estética gánster de los años 30.

Esta es la primera colaboración en la que ambos artistas participan como intérpretes principales, aunque anteriormente coincidieron en canciones como ‘Origami’, junto al también colombiano Blessd, y ‘+57’, en la que participaron otros artistas como Karol G y Ovy On The Drums.

El sencillo tuvo además un anticipo en la reciente gala de los premios Lo Nuestro en Miami, donde J Balvin y Ryan Castro interpretaron el tema en vivo por primera vez.

El estreno coincide con los preparativos de la gira ‘Ciudad Primavera’, con la que J Balvin ya cantó en diciembre en Bogotá y Medellín con shows de más de tres horas y con la que recorrerá otras ciudades colombianas a partir del próximo 21 de marzo, cuando se presentará en el estadio Pascual Guerrero de Cali. EFE

