Los combustibles vuelven a subir de precio en Paraguay por la guerra en Oriente Medio

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Asunción, 10 abr (EFE).- El precio de los combustibles en Paraguay sufrió este viernes un tercer incremento generalizado desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que disparó la cotización del crudo y sus derivados en el mercado internacional.

La estatal Petróleos Paraguayos (Petropar), que en marzo hizo dos ajustes del costo de todos sus combustibles, anunció esta jornada en su cuenta en X una nueva alza de entre 11,19 % y el 10,1 % en los precios de los productos que distribuye a nivel nacional en el país suramericano.

Así, el diésel común o tipo III pasó de 6.400 guaraníes o 0,98 dólares a 7.450 guaraníes o 1,15 dólares por litro, lo que representa un incremento del 11,19 %.

En tanto que la gasolina prémium de 97 octanos se elevó un 10,1 % al pasar de los 7.490 a los 8.240 guaraníes por litro (1,15 a 1,27 dólares).

La víspera, las dos mayores distribuidoras privadas del país, la local Copetrol y la anglo-neerlandesa Shell -operada por socios locales y brasileños- elevaron los costos de sus combustibles con montos ligeramente más altos a los de Petropar.

El presidente de Petropar, William Wilka, dijo este viernes en una entrevista con la radio local ABC Cardinal que la empresa hará los ajustes necesarios para evitar pérdidas en la venta de combustibles.

«No estamos vendiendo por debajo de los costos, no estamos perdiendo nada», afirmó.

En el mismo medio, el analista Miguel Velásquez apuntó que el alza está justificada en vista de la cotización internacional de los combustibles.

«Los aumentos sí se justifican», señaló, al tiempo que aclaró que las subidas en Petropar son menores porque la estatal «no está obligada a maximizar sus ganancias» como sí ocurre con las empresas privadas.

La Asociación de Propietarios y Operarios de Estadios de Servicio (Apesa) ha dicho que abastece el 80 % del mercado local. EFE

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