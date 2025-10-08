Los diputados españoles aprueban un embargo de las armas a Israel

Los diputados españoles aprobaron el miércoles un decreto ley que establece un embargo sobre las armas procedentes y con destino a Israel, una medida defendida por el jefe del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, para «frenar el genocidio» en Gaza.

El texto fue aprobado por 178 votos contra 169, ya que el Gobierno minoritario de Sánchez finalmente recibió el apoyo del partido de extrema izquierda Podemos, que había dejado en el aire su voto hasta el miércoles por la mañana.

«Este gobierno ha planteado un embargo al gobierno del señor [Benjamin] Netanyahu y frenar el genocidio en Gaza, y ustedes van a votar en contra», declaró el miércoles por la mañana durante una sesión de control en el Congreso de los Diputados Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP, derecha conservadora), que se opone a la medida.

Este embargo, aplicado de facto por España desde octubre de 2023 según Pedro Sánchez, fue anunciado por el presidente del Gobierno el 8 de septiembre, en el marco de una serie de medidas destinadas a «detener el genocidio en Gaza».

Estos anuncios provocaron una fuerte reacción del gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ya había retirado a su embajador en 2024, cuando España reconoció al Estado de Palestina.

«La respuesta de Israel a los terribles atentados perpetrados por el grupo terrorista Hamás el 7 de octubre de 2023 ha acabado convirtiéndose en un ataque indiscriminado a la población palestina [que] la mayoría de personas expertas la han calificado de genocidio», reza el preámbulo del texto aprobado el miércoles.

El decreto ley sobre «medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina» prohíbe todas las exportaciones de material de defensa, productos o tecnologías utilizados en este ámbito a Israel, así como su importación a España.

También bloquea las solicitudes de tránsito de combustible de aviación con posibles aplicaciones militares y prohíbe la publicidad de productos procedentes de los asentamientos «ilegales» en Gaza y Cisjordania.

«El Consejo de Ministros podrá, excepcionalmente, autorizar las transferencias de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso (…) cuando la aplicación de la prohibición prevista en dicho artículo suponga un menoscabo para los intereses generales nacionales», indica no obstante el texto.

España es una de las voces más vehementes en Europa con respecto a la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, desencadenada en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.

El texto aprobado el miércoles debía presentarse inicialmente a los diputados el martes, pero la votación se aplazó al miércoles para no coincidir con la fecha del aniversario del ataque de Hamás, según la prensa española.

«La elección del Gobierno de España de la fecha del 7 de octubre para someter a votación el decreto ley sobre el embargo de armas a Israel es una decisión cínica y condenable», lamentó el lunes en un comunicado la embajada de Israel en Madrid.

