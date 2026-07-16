Los diputados franceses dan un paso para que los delitos contra menores no prescriban

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París, 16 jul (EFE).- Los diputados franceses dieron este jueves un paso para que los delitos contra menores, como los de violencia sexual, no puedan prescribir, una medida defendida por un informe parlamentario y por el Gobierno francés que, no obstante, podría ser inconstitucional.

La Asamblea Nacional votó una enmienda presentada por un diputado ecologista sobre la imposibilidad de prescripción, que fue apoyada por 93 diputados, frente a 51 que se opusieron. Hasta ahora, la legislación francesa solo considera exentos de prescripción los crímenes contra la humanidad.

La enmienda aprobada está dentro del proyecto de ley sobre la protección a los niños, que está siendo examinado en primera lectura por la Asamblea.

Una vez aprobado, este texto deberá ser analizado por el Tribunal Constitucional francés.

El ministro de Justicia, Gerald Darmanin, es uno de los impulsores de la imposibilidad de prescripción, pero reconoció de que el Alto Tribunal podría censurar la medida.

Un informe de la Asamblea Nacional francesa publicado en abril de este año recomendaba que todos los delitos cometidos contra menores pasen a ser imprescriptibles.

Hace casi tres años, la Comisión Independiente sobre el Incesto y la Violencia Sexual contra la Infancia ya recomendaba declarar imprescriptibles las violaciones y agresiones sexuales cometidas contra menores, al estimar que el marco legislativo no ofrecía suficiente protección.

En 2018, los plazos de prescripción para los delitos sexuales contra menores se elevaron a 30 años a partir de la mayoría de edad de la víctima.

El debate legislativo sobre el proyecto de ley para la protección a los niños sucede poco después de un caso que conmocionó a Francia, el de Lyhanna, una niña 11 años que apareció muerta el pasado 4 de junio víctima de una violación.

El asesinato de la menor, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en un granero abandonado en la localidad de Puycasquier (sur de Francia), suscitó una gran polémica en el país después de que se conociera que el principal sospechoso había sido objeto de varias denuncias y alertas por presuntas violaciones a menores sin que llegara a ser interrogado ni puesto bajo custodia policial. EFE

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