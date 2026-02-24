Los Ejércitos de América deliberan amenazas «complejas» del crimen organizado y terrorismo

Asunción, 24 feb (EFE).- Los comandantes y altos representantes de los Ejércitos de 20 países de América deliberan este martes en Paraguay acciones de cooperación en materia de seguridad y defensa para enfrentar «amenazas multidimensionales complejas» relacionadas con el crimen organizado transnacional, el terrorismo, los delitos ambientales y los ciberataques, informaron los organizadores de la cita.

El general del Ejército Paraguayo, Manuel Rodríguez, inauguró este martes la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA) 2026, que se celebrará hasta el próximo viernes en la capital paraguaya, Asunción, por ser el país que ejerce la presidencia pro tempore de ese foro durante los próximos dos años.

En la ceremonia de apertura del Ciclo XXXVII de la CEA participaron el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el jefe del Comando del Hemisferio Occidental del Ejército de Estados Unidos, Joseph Ryan; los comandantes de los Ejércitos o sus representantes de una veintena de países americanos y de España y Portugal, al ser ambos países observadores especiales de la CEA.

Así, al evento también acudió el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra de España, Amador Enseñat y Berea; y el vicejefe del Estado Mayor del Ejército de Portugal, João Pedro Rato Boga de Oliveira.

Durante un discurso, Manuel Rodríguez afirmó que «el diálogo estratégico» y la construcción de confianza entre los ejércitos de la región «constituyen pilares esenciales para enfrentar los desafíos que trascienden fronteras e ideologías».

«Nos encontramos en un escenario internacional definido por amenazas multidimensionales complejas y dinámicas, donde el crimen organizado transnacional, el terrorismo, los delitos ambientales, los ciberataques, el tráfico ilícito y otras expresiones híbridas sobrepasan los recursos convencionales de los Estados», añadió el comandante paraguayo.

En ese sentido, subrayó que este encuentro hemisférico es «un llamado a la acción, a la reflexión estratégica y a la utilización de los mecanismos de cooperación», al señalar que «ninguna nación puede actuar de manera aislada» frente a esa «complejidad global».

Paraguay ostenta por primera vez en más de sesenta años la presidencia rotatoria de la Conferencia de Ejércitos Americanos, organismo militar que agrupa a 23 ejércitos miembros, dos ejércitos observadores, y dos organizaciones militares internacionales.

La CEA es una organización militar internacional de carácter permanente creada en 1960 y en 1970 celebró su primer encuentro.

La Conferencia «no es un organismo deliberativo ni político», sino un foro de debate para la cooperación y el intercambio de experiencias entre los ejércitos de América, informó la organización en un comunicado.

El organismo permite, de acuerdo con la nota, el intercambio de información, estandarizar procedimientos para operaciones de ayuda humanitaria en casos de catástrofes naturales y crisis sanitarias y el acceso a nuevas tecnologías aplicadas a la defensa, entre otros. EFE

