Los eurodiputados aprueban el acuerdo comercial con EEUU, con condiciones

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Los diputados de la Unión Europea dieron el jueves luz verde, aunque con condiciones, al acuerdo comercial del bloque con el presidente estadounidense Donald Trump.

Bruselas y Washington alcanzaron el verano pasado un acuerdo que fijaba aranceles del 15 % para la mayoría de los productos europeos.

Los eurodiputados aprobaron por una amplia mayoría (417 votos a favor, 150 en contra) la supresión de los aranceles aplicados en la UE a la mayoría de las importaciones estadounidenses, tal como se había comprometido la Comisión Europea, a cambio de que Trump limite al 15% los aranceles impuestos a los productos europeos.

Pero acompañaron este visto bueno con múltiples salvaguardias, condiciones suspensivas e incluso una cláusula de caducidad (fijada para marzo de 2028) para denunciar el carácter desequilibrado del acuerdo y expresar su profunda desconfianza hacia el presidente estadounidense, que utiliza los aranceles como arma diplomática.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, celebró en X un «paso crucial» para Europa y Estados Unidos, mientras que el embajador estadounidense ante la UE calificó la decisión de «una buena noticia para los ciudadanos a ambos lados del Atlántico».

Negociado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, este acuerdo fue acogido en el Viejo Continente como una capitulación ante Trump.

Antes de que el acuerdo arancelario con Estados Unidos pueda aplicarse en el bloque, aún debe ser negociado con los Estados miembros, en conversaciones que se prevén difíciles.

Para reducir su dependencia con EEUU, su mayor socio comercial, la Unión Europea intenta reforzar sus vínculos comerciales con otros países.

En enero, los europeos firmaron un acuerdo con el Mercosur. Semanas después, Bruselas cerró otro pacto con India y, esta misma semana, logró concluir un acuerdo con Australia.

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