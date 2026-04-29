Los fenómenos climáticos extremos aumentan en Europa, que teme por El Niño

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Europa sufrió una sucesión de fenómenos climáticos extremos el año pasado, en un momento en que el continente se calienta más rápido que el resto del mundo y sigue bajo la amenaza de un retorno del fenómeno El Niño, reveló un informe publicado el miércoles.

«Los indicadores climáticos son bastante preocupantes», afirmó Mauro Facchini, jefe de la unidad de observación de la Tierra de la Comisión Europea, durante un intercambio con periodistas para la presentación del reporte.

Publicado por el servicio europeo Copernicus sobre cambio climático (C3S) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), este estudio que abarca el año 2025 recuerda que desde la década de 1980 «Europa se ha calentado el doble de rápido que el promedio mundial».

La situación podría empeorar con el fenómeno El Niño, que provoca un aumento de las temperaturas superficiales en el centro y este del Pacífico ecuatorial y cuya aparición es «probable» este año, observó la argentina Celeste Saulo, secretaria general de la OMM, aunque es muy temprano para afirmarlo con certeza.

«Una vez más, este informe nos recuerda que las medidas actuales a favor del clima no están a la altura de la magnitud de la crisis», destacó la oenegé WWF en un comentario enviado a la AFP.

– Olas de calor «frecuentes y graves» –

«Las olas de calor son cada vez más frecuentes y graves» en al menos 95% del territorio europeo, señala el reporte, desde el Mediterráneo hasta el círculo polar ártico.

La región de Fennoscandia, en el norte de Europa y compuesta por Finlandia, Suecia y Noruega, vivió la ola de calor más larga desde que existen registros, con 21 días a 30ºC o más en julio, el doble que el récord anterior.

En Europa se multiplican los récords de calor: en Turquía la temperatura superó por primera vez los 50ºC y en Grecia, 85% de la población ha sido afectada por temperaturas cercanas o superiores a los 40ºC.

El oeste de Europa también se vio afectado por las altas temperaturas, desde junio en España, Portugal y Francia y parte de Reino Unido, y en agosto en Portugal, España y Francia, según el informe.

– Deshielo imparable –

Los glaciares registraron una pérdida neta de masa en 2025. Islandia, por ejemplo, vivió su segundo peor deshielo anual después de 2005.

«Según las previsiones, los glaciares de Europa y del mundo entero seguirán perdiendo masa a lo largo del siglo XXI, sea cual sea el escenario de emisiones», lo que afecta a 2.000 millones de personas que dependen del agua de las montañas, sostiene el estudio.

Groenlandia perdió 139 gigatoneladas de hielo el año pasado, suficiente para aumentar el nivel del mar en 4 milímetros.

– Océanos, biodiversidad, incendios –

Los océanos también se han visto afectados, con un récord de 86% de las regiones oceánicas que registraron al menos un día de episodio de calor «intenso».

Estas olas de calor tienen consecuencias importantes para la biodiversidad, sobre todo en las praderas submarinas del Mediterráneo, que actúan como barreras marinas naturales y son sensibles a las temperaturas elevadas.

«Son zonas clave para la biodiversidad que albergan miles de peces por hectárea y constituyen hábitats de reproducción esenciales», afirmó Claire Scannell, meteoróloga en jefe del servicio climático irlandés y una de las autoras del informe.

Las superficies arrasadas por los incendios forestales alcanzaron la cifra récord de 1.034.550 hectáreas.

Además, las tormentas e inundaciones causaron al menos 21 muertos y afectaron a 14.500 personas, aunque las inundaciones y las precipitaciones extremas fueron menos generalizadas que en los últimos años.

– Aumento de las renovables –

Entre las buenas noticias, las energías renovables representaron por tercer año consecutivo una parte superior a la de las energías fósiles en la generación de electricidad, con 46,4% de la producción.

«No es suficiente. Tenemos que acelerar», advirtió Dusan Chrenek, asesor principal del servicio de Clima de la Comisión Europea, según el cual «tenemos que esforzarnos por abandonar progresivamente las energías fósiles».

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