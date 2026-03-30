Los fondos públicos de pensiones de Canadá invierten en empresas que trabajan con el ICE

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Toronto (Canadá), 30 mar (EFE).- Los principales fondos de inversión públicos e instituciones financieras de Canadá han invertido en los últimos años decenas de miles de millones de dólares en empresas que trabajan con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, según un informe publicado este lunes.

El estudio de la organización medioambiental Stand.earth dijo que el Plan de Pensiones de Canadá (CPP), la Caisse de dépôt et de placement du Québec (CDPQ) y Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) se incluyen entre los fondos de pensiones que han invertido 2.500 millones de dólares estadounidenses (2.180 millones de euros) en empresas como Palantir, CoreCivic, GEO Group, General Dynamics, CACI, L3Harris y AT&T, que tienen importantes contratos con ICE.

Además, los cinco principales bancos canadienses (TD, RBC, Scotiabank, CIBC y BMO) han proporcionado más de 23.000 millones de dólares (unos 20.000 millones de euros) en financiación a varias de esas firmas desde 2020, además de invertir en ellas, según Stand.earth.

El estudio añadió que los fondos públicos de pensiones de Canadá y EE.UU. mantienen inversiones valoradas en 11.300 millones de dólares estadounidenses (9.868 millones de euros) en estos contratistas del ICE, y que bancos de todo el mundo han proporcionado fondos superiores a los 218.000 millones de dólares estadounidenses (190.038 millones de euros) a esas empresas en los últimos cinco años.

Richard Brooks, director financiero de Stand.earth, afirmó en un comunicado que «los canadienses deberían estar horrorizados de que sus pensiones y ahorros estén permitiendo la violación de derechos humanos básicos, la represión y el asesinato» de personas en EE.UU..

A su juicio, «no hay ninguna excusa para invertir o financiar estas empresas reprobables ni para financiarlas, cuando lo que buscan es lucrarse con la violencia».

«Ha llegado el momento de investigar cómo nuestros fondos públicos de pensiones y bancos canadienses están ayudando y amparando a una Administración estadounidense empeñada en sembrar el caos y el terror al otro lado de la frontera», añadió. EFE

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