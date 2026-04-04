Los huevos de Pascua italianos se encogen: menos gramos al mismo precio

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Mariana López Alba

Roma, 4 abr (EFE).- La Pascua en Italia ha dejado de ser solo una cuestión de fe para convertirse en un complejo ejercicio de matemáticas. Este 2026, los tradicionales huevos de chocolate y la emblemática ‘Colomba’ han llegado a los escaparates de Roma con un ingrediente inesperado: la ‘shrinkflation’ o reducción de tamaño manteniendo el precio.

Según informes de las asociaciones de consumidores italianas Codacons y Udicon, el precio del chocolate industrial supera ya los 77 euros por kilo, un incremento de hasta el 10 % respecto al año anterior.

Sin embargo, la mayor indignación no es solo por el coste, sino por el volumen: un 46 % de los consumidores asegura que los huevos son hoy visiblemente más pequeños.

Tradición frente a la inflación

A pesar de que el chocolate cotiza al alza, la tradición en Italia es un muro difícil de derribar.

«No soy creyente, pero para mi familia la Pascua siempre ha sido un momento para estar juntos, cocinando y comiendo los huevos que nunca faltan tras el almuerzo», explica a EFE Carola, una joven milanesa residente en Roma.

Carola también coincide con la percepción general de los italianos: «Absolutamente, han disminuido las dimensiones de los huevos de Pascua y han aumentado los precios».

«Colomba» vs. Panetone

En las pastelerías cercanas al Vaticano, Alejandra, una trabajadora colombiana, coincide en que el componente emocional pesa más que el económico.

«Es un regalo que se da a la familia; es algo muy tradicional aquí», señala mientras despacha la ‘Colomba’, el bizcocho en forma de paloma que este año, con una subida de solo el 3 %, se ha convertido en el refugio de muchos presupuestos.

Aunque muchos turistas suelen confundirlo con el panetone navideño, para quienes lo elaboran la distinción es clara.

«La diferencia yo creo que es la forma, porque tal cual como se prepara el pan es muy parecido, solo que el panetone se da en diciembre», aclara Alejandra sobre este dulce que, a diferencia de su hermano invernal, se consume tradicionalmente hasta el lunes de ‘Pasquetta’.

El rito del «renacimiento» y la ‘Pasquetta’

Para entender la resistencia de este mercado, que mueve anualmente más de 600 millones de euros, hay que comprender el rito que ocurre cada domingo de Pascua en los hogares italianos.

La tradición dicta que el huevo no se come sin más, sino que debe romperse en comunidad. De hecho, el producto se comercializa en gran formato.

Este gesto de quebrar la cáscara de chocolate simboliza el «renacimiento»: la ruptura del sepulcro para dejar salir la vida, representada por la «sorpresa» (un pequeño juguete o regalo) que aguarda en el interior del huevo vacío.

Es un rito social que se extiende hasta la ‘Pasquetta’ (Lunes del Ángel, el día siguiente al Domingo de Resurrección), el día favorito de las nuevas generaciones.

«Es uno de mis festivos preferidos porque cada año mis amigos y yo hacemos una barbacoa y estamos juntos todo el día. Creo que es así para todos los jóvenes», añade Carola sobre este lunes de picnic que cierra la Semana Santa en Italia.

Sin embargo, la actual coyuntura económica está forzando a tres de cada cuatro italianos a modificar sus hábitos, buscando huevos con menos chocolate o renunciando a las marcas de lujo para poder mantener vivo este símbolo de esperanza que hoy, más que nunca, obliga a mirar con lupa la etiqueta del precio. EFE

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