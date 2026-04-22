Los imputados por muerte de Maradona cuestionarán la declaración de su hija en el juicio

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Buenos Aires, 22 abr (EFE).- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este jueves en Buenos Aires con la declaración de los imputados Leopoldo Luque, neurocirujano y médico de cabecera del exfutbolista argentino, y Carlos Díaz, psicólogo, quienes buscarán responder y contrastar lo testificado el pasado martes por la hija del ‘Diez’ Gianinna Maradona.

«Cada vez que lo nombren, Luque va a responder», dijo a EFE uno de los abogados del neurocirujano el martes tras las seis horas de declaración de Gianinna Maradona.

En la tercera audiencia del juicio, la hija de Maradona afirmó que Luque la había manipulado de manera «absoluta y horrible» para convencerla de tratar al campeón del mundo fuera de una institución médica y de que se trataría de una hospitalización a domicilio «seria, muy seria, con profesionales, con todos los equipos», tal como se escucha decir al neurocirujano en un mensaje integrado como prueba al expediente.

Sin embargo, la casa en la que Maradona trascurrió sus últimos días, del 11 al 25 de noviembre de 2020, no contaba con aparatos médicos básicos ni la ambulancia de alta complejidad que les habían prometido, y a los enfermeros presentes en el domicilio no se les permitía controlar los signos vitales del exfutbolista.

En uno de los mensajes expuestos por la Fiscalía, Díaz le dice a Cosachov que tener enfermeros era una manera de cubrirse, aunque solo debían acercarse a Maradona para «dar medicación».

La hija del ‘Diez’ relató, a su vez, que el psicólogo pidió a la familia que le dieran «espacio» al futbolista, razón por la cual ella y sus hermanas se abstuvieron de visitar a Maradona durante sus últimos días de vida.

Las defensas de Luque y Díaz adelantaron a EFE que responderán estos argumentos en la cuarta audiencia del juicio, que se celebrará este jueves, que también podría contar con la declaración del comisario Lucas Borges y el oficial Lucas Farías, los primeros agentes en constatar el fallecimiento de Maradona.

Además de Luque, Cosachov y Díaz son juzgados en este proceso la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual. EFE

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