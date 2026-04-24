Los incendios calcinan más de 25.000 hectáreas en el sureste de Estados Unidos

2 minutos

Miami (EE. UU.), 24 abr (EFE).- La oleada de incendios que ha afectado en la última semana a los estados de Florida y Georgia, en el sureste de Estados Unidos, ya ha calcinado más de 25.000 hectáreas, mientras que más de 200 fuegos siguen vigentes, aunque las autoridades prevén una ayuda de las lluvias a partir del sábado.

Florida registra este viernes 134 incendios que han arrasado con 10.435 hectáreas, 50 de los cuales están fuera de control, especialmente en el norte y noreste del estado, según datos del Servicio Forestal de Florida.

El más virulento continúa siendo el del condado de Broward, en el sureste, y que ya ha calcinado casi 3.900 hectáreas, aunque está contenido al 95 %. Este fuego tiene lugar en las proximidades de los Everglades, un ecosistema natural inscrito como Patrimonio Mundial de la Unesco.

En Georgia la cifra de incendios es ligeramente inferior, con 111, de los cuales 7 siguen activos, pero han quemado 15.750 hectáreas.

Gran parte de esta destrucción procede de un fuego de gran dimensión en el condado de Clinch que ha arrasado más 12.000 hectáreas, y está controlado al 10 %, mientras que otro en el condado de Brantley ha destruido 87 hogares y amenaza a miles, según medios locales.

Las condiciones de sequía que afectan a gran parte de ambos estados son la principal causa de esta ola de incendios, que se ven avivados por el viento y la sequedad de la vegetación.

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) de Atlanta (Georgia) indica en su último boletín que estas condiciones prevalecerán durante el viernes, aunque espera la aparición de ligeras precipitaciones durante el fin de semana, lo que podría ayudar a controlar los fuegos.

La oficina de Jacksonville, en el norte de Florida, estima en un 20 % la probabilidad de precipitaciones este sábado en su área de influencia, que acoge buena parte de los incendios en el estado.

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, decretó el miércoles el estado de emergencia por esta crisis que afecta a más de la mitad de los condados del estado.

Las autoridades también prohibieron por primera vez en la historia estatal la quema de rastrojos o residuos al aire libre.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ha prometido apoyo adicional para la respuesta a la crisis.EFE

hbc/ims/icn