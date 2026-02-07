Los ingresos por servicios en la nube disparan los beneficios de Alphabet

La matriz de Google, Alphabet, reportó el miércoles 34.500 millones de dólares de beneficios en el último, gracias a un aumento de un 48% de la facturación por los servicios en la nube.

Los ingresos fueron de 113.800 millones de dólares en el trimestre, un 18% más que en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los resultados, mejores a los previstos por el mercado.

«Vemos nuestras inversiones en IA y nuestra infraestructura impulsar los ingresos y el crecimiento en todos los aspectos», dijo el director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, quien agregó que la facturación anual del grupo superó los 400.000 millones por primera vez.

