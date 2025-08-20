Los jubilados de Argentina reclaman que el Congreso confirme el alza en las pensiones

Buenos Aires, 20 ago (EFE).- Los jubilados de Argentina se concentraron este miércoles a las puertas del Congreso para reclamar que el Parlamento deje firme una ley que establece un aumento de emergencia en las pensiones, vetada a comienzos de mes por el presidente Javier Milei.

Como cada miércoles, los jubilados volvieron a manifestarse en Buenos Aires, aunque en esta oportunidad la protesta coincidió con una sesión en el pleno de la Cámara de Diputados para debatir el veto de Milei a la ley aprobada en julio por el Congreso, que establece un incremento «excepcional y de emergencia» en las jubilaciones.

«Esperamos que el voto sea positivo para la ley, más allá de que el castigo que este Gobierno ha dado a los jubilados nos ha llevado a que no tengamos esperanza ni confianza», señaló a EFE Ricardo Bouchet, un jubilado que se movilizó hasta los alrededores del Congreso.

El Parlamento aprobó el pasado 10 de julio una ley que establece un incremento del 7,2 % para las jubilaciones.

También dispone que el bono de refuerzo a las pensiones congelado desde hace más de un año pase a ser de 110.000 pesos (83 dólares).

Pero el pasado 2 de agosto Milei firmó un decreto de veto a la ley bajo el argumento de que conspira contra su objetivo de «déficit cero».

Si este miércoles la Cámara Baja vota en contra del veto, el tema deberá ser debatido en el Senado, donde la ley deberá ser apoyada por dos tercios de los votos para entrar en vigencia.

Pero si este miércoles la ley no consigue los votos de respaldo necesarios, el veto de Milei quedará firme.

Bouchet advirtió que, si no se revierte el veto presidencial, continuará la «lucha en las calles» para que algún día se reconozca que los jubilados están «condenados al hambre y la miseria».

«Nuestra demanda va a ser hasta las últimas consecuencias. Ni un paso atrás. Queremos que nos reconozcan el aumento», insistió Bouchet.

Jubilaciones de «miseria»

En Argentina hay 7,4 millones de jubilados, que representan el 15,7 % de la población total del país.

El 63,5 % de los retirados cobra la jubilación mínima, que en este mes de agosto ha sido de 314.300 pesos (239 dólares), un ingreso que llegó a los 384.300 pesos (292 dólares) por el bono de refuerzo que la seguridad social otorga desde septiembre de 2022 por la situación de emergencia económica que vive el país y cuyo valor está congelado desde marzo de 2024.

Este ingreso margina a los jubilados a la pobreza: una persona con vivienda propia necesita un ingreso no menor a 371.958 pesos (282 dólares) para no ser considerada pobre, según datos oficiales.

Pero, de acuerdo a cálculos de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, ese ingreso mínimo para no caer por debajo de la línea de la pobreza es de al menos 1.200.523 pesos (913 dólares) en el caso de los adultos mayores, cuyos gastos en salud, entre otros, son superiores a los de otros grupos etarios.

«La estoy pasando muy mal. Ayer cobré 370.000 pesos, una miseria. Llega el día 15 del mes y no tengo más dinero. Si no fuera por mis hijos que me ayudan, no sé cómo haría», señaló a EFE Francisco Miguel, de 77 años, quien también participó de la movilización. EFE

