Los kurdosirios y Damasco denuncian violaciones del alto el fuego con once muertos

2 minutos

Beirut, 21 ene (EFE).- La alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) y las tropas estatales se acusaron mutuamente este miércoles de una serie de violaciones del alto el fuego anunciado la víspera para el noreste del país, con al menos once bajas en el bando gubernamental.

Las FSD denunciaron seis ataques por parte de las fuerzas del Gobierno central desde la entrada en vigor del cese de hostilidades a última hora del martes, las primeras de ellas poco después de su implementación, con artillería y armas pesadas contra las aldeas de Zirkan y Tal Baroud, respectivamente.

Este miércoles, los kurdosirios volvieron a contabilizar otras dos acciones contra sus filas a las afueras de Sarrin, una en Basel por parte de un convoy de facciones «afiliadas a Damasco» y una cuarta con armamento pesado contra la aldea de Hamdoun, donde perdió la vida una mujer, según un comunicado emitido por las FSD.

Por su parte, el Ministerio de Defensa sirio aseguró que durante el primer día de alto el fuego once soldados del Ejército murieron y otros 25 resultaron heridos en acciones atribuidas a la alianza liderada por kurdos, según recoge la televisión estatal, Al Ijbariya.

Sin embargo, al menos siete de esos fallecidos se corresponden con las víctimas de un supuesto ataque con dron contra un almacén de armas abandonado cerca de la frontera con Irak, un incidente del que las FSD se desvincularon públicamente y que estas atribuyen a un accidente durante el traslado de munición allí guardada.

Las partes anunciaron el martes un nuevo cese de hostilidades, después de que en los últimos días se produjeran enfrentamientos y asaltos a cárceles del Estado Islámico (EI) durante el traspaso de territorio kurdosirio a las manos de Damasco, en virtud de otro frágil acuerdo firmado el domingo. EFE

