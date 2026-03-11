Los médicos cubanos en Guatemala dejarán de atender pacientes tras 28 años de cooperación

4 minutos

Agustín Ortiz y Alex Cruz

Ciudad de Guatemala, 11 mar (EFE).- La salida de alrededor de 400 médicos cubanos que apoyan el sistema de salud guatemalteco podría dejar un vacío para la población, después de que el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León decidiera prescindir de sus servicios y culminar unilateralmente un acuerdo que se mantuvo vigente con la isla por varias décadas.

La salida de los especialistas genera incertidumbre en centros médicos públicos como el Hospital Oftalmológico de Villa Nueva, ubicado en el municipio del mismo nombre, 20 kilómetros al sur de la capital guatemalteca.

«Lamentamos mucho la situación y nos pone tristes porque ellos se van y han hecho mucho por el pueblo», afirmó a EFE María Alicia de Pinula, una paciente que había sido operada, sobre la salida de los médicos cubanos.

También Verónica Suruy, beneficiada con dos cirugías en las últimas semanas, pidió a las autoridades reconsiderar la decisión: «Si está en sus posibilidades, por favor, que los dejaran; han ayudado bastante».

El adiós del equipo cubano fue divulgado en febrero por el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León, con un plan de relevo programado a partir de abril para sustituir a los 412 integrantes de la brigada médica de la isla por profesionales nacionales, tras 28 años de cooperación ininterrumpida.

La estrategia, diseñada por el Ministerio de Salud guatemalteco, contempla que la salida de los cooperantes -333 médicos y el resto personal técnico y administrativo- se realice de forma escalonada entre abril y diciembre de este año.

Reemplazados por médicos guatemaltecos

«El acuerdo es que ya no regresarían porque es parte de la planificación de ir fortaleciendo la red de servicios con talento humano nacional», explicó a EFE el doctor Luis Enrique Castellanos, director de Redes Integradas de Servicios de Salud del ministerio local.

Según el funcionario, las condiciones del país han cambiado desde la llegada de la brigada en 1998 tras el paso del huracán Mitch, que dejó desolación en todo el territorio guatemalteco con casi 300 muertos, desencadenando el arribo de la asistencia cubana.

Es por ello que, como señala Castellanos, el Ministerio de Salud impulsa un plan de sustitución que garantizará que «los servicios de salud no se queden sin la prestación» que actualmente recae en los médicos cubanos.

«En aquella época (hace tres décadas) se graduaban pocos médicos. Ahora se gradúan muchos más y es oportuno empezar a utilizar el talento humano nacional», afirmó el directivo, quien aseguró que ya existen convocatorias abiertas para cubrir las vacantes en especialidades como pediatría y obstetricia.

Pese al optimismo oficial, la salida de los especialistas genera incertidumbre por el vacío que podrían dejar, especialmente porque se encuentran presentes en 16 departamentos (provincias), incluyendo áreas recónditas como Alta Verapaz (norte), Huehuetenango (oeste) y San Marcos (suroeste).

Su labor principal ha sido la medicina general y ginecología en zonas donde, según Castellanos, «en su momento no había capacidad para llegar» por parte de médicos locales, con convenios para los cubanos que establecían períodos de servicios de tres años para profesionales y dos años para técnicos.

Según cálculos de organismos independientes, el Ministerio de Salud de Guatemala cuenta con uno de los presupuestos más bajos de la región y su sistema sanitario carece del personal y de la infraestructura necesaria para atender a los 18 millones de habitantes del país centroamericano.

«Ayer se vieron 100 pacientes y se operaron 15… esto lo llevamos a diario», dijo a EFE la médica cubana María Elena Barrero Aguilar, sobre el trabajo de sus compatriotas en el país centroamericano. «Creo que con modestia hemos podido sacar la tarea adelante», añadió.

La médica cubana, experta en oftalmología, manifestó su satisfacción por «devolver salud al pueblo de Guatemala», pese a que tocará hacer maletas y volver a la isla de manera prematura para muchos de sus colegas. EFE

