Los mineros turcos ponen fin a su huelga de hambre por salarios atrasados

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Unos 100 mineros que llevaban nueve días en huelga de hambre en Turquía por el impago de sus salarios pusieron fin a la protesta el martes tras alcanzar un acuerdo con la empresa, informó su sindicato.

La mayoría «ha percibido sus salarios», declaró Gokay Cakir, líder del sindicato de mineros, al anunciar el final de la protesta tras una reunión en el Ministerio del Interior.

Los 110 mineros caminaron 180 kilómetros durante nueve días desde la provincia de Eskisehir (centro) hasta la capital, Ankara, y realizaron una sentada con el torso desnudo frente al Ministerio de Energía durante una semana para exigir una reunión con el ministro.

Los mineros exigían el pago de salarios atrasados e indemnizaciones por despido al responsable de la compañía para la que trabajan, Doruk Mining.

«Tenemos hambre», se habían escrito en el cuerpo varios de ellos con rotulador.

El lunes, la policía dispersó con gases lacrimógenos a los mineros, que llevaban una semana acampados en un parque de Ankara.

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