Los ministros de Economía de España y Francia acuerdan celebrar dos reuniones al año

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París, 24 mar (EFE).- Los ministros de Economía de Francia, Roland Lescure, y España, Carlos Cuerpo, han decidido mantener dos reuniones de alto nivel al año para reforzar la coordinación en prioridades clave de los dos países, profundizar la integración y eliminar los obstáculos que sigue habiendo al comercio y a la inversión.

La primera de estas reuniones se celebrará en el último trimestre de 2026, indicó este martes en un comunicado el Ministerio español de Economía, un día después del encuentro entre Lescure y Cuerpo en París, durante el quinto foro económico bilateral organizado por el Movimiento de Empresas de Francia (Medef) y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

En ese encuentro, reafirmaron su compromiso para profundizar los vínculos bilaterales y acordaron establecer «un diálogo regular a nivel ministerial» para coordinar sus prioridades económicas clave, según el gabinete de Cuerpo.

Los dos Gobiernos acordaron igualmente seguir trabajando para una mayor integración de sus economías, reducir las barreras comerciales y «profundizar las interconexiones energéticas», que han dado lugar a fricciones entre París y Madrid en los últimos años.

«España y Francia comparten una de las asociaciones económicas más estrechas del continente, destacada por el dinamismo de nuestro sector privado», indicó el ministro español.

«En un mundo de creciente incertidumbre -añadió-, profundizar estos vínculos es un imperativo estratégico. Cuanto más fuertes seamos juntos España y Francia, más fuerte será Europa».

Lescure, por su parte, incidió en que los dos países «comparten una relación económica sólida, diversificada y de larga data. Nuestros países son motores clave para mejorar la competitividad de Europa, profundizar la integración de los mercados y consolidar nuestra autonomía estratégica».

En su comunicado, el departamento francés de Economía recordó que los intercambios de bienes y servicios entre los dos países superan los 130.000 millones de euros, un 26 % más que hace siete años.

Francia es el principal mercado de exportación de España, y España se encuentra entre los cinco primeros socios comerciales de Francia. Hay más de 800 empresas españolas operando en Francia y casi 3.000 francesas establecidas en España, con un stock de inversiones cruzadas de más de 100.000 millones de euros, según datos oficiales. EFE

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