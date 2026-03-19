Los países de la CEMAC, comprometidos con sus programas económicos respaldados por el FMI

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París, 19 mar (EFE).- Los países de la Comunidad Económica y Monetaria del África Central (CEMAC) se comprometieron con las reformas de sus programas nacionales respaldados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para preservar la estabilidad financiera.

Esta es una de las principales conclusiones de la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de Camerún, República Centroafricana, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial y Chad, reunidos este martes en París, anunció el Gobierno francés, que hizo de anfitrión.

En un comunicado, el departamento francés de Finanzas explicó que los participantes en ese encuentro «reafirmaron la importancia de continuar las reformas para reforzar de forma duradera el crecimiento económico y preservar la estabilidad financiera y consolidar la resiliencia económica de la subregión.

Los Estados de la CEMAC subrayaron su voluntad de trabajar «colectiva e individualmente para la buena ejecución de los programas nacionales apoyados por el FMI y la conclusión de nuevos programas para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y consolidar las reservas de cambio de la CEMAC».

Igualmente señalaron la importancia de «continuar con las reformas estructurales para establecer un entorno de negocios más favorable a las inversiones privadas, a través en particular de la aceleración de la integración económica regional y el refuerzo de las infraestructuras esenciales».

En paralelo, afirmaron que van a seguir con los esfuerzos de «refuerzo y saneamiento del sector bancario para incrementar la financiación de proyectos y de iniciativas privadas».

Todas estas líneas de acción se ajustan a las conclusiones de la cumbre de jefes de Estado de la CEMAC que se celebró en Brazzaville, la capital del Congo, el pasado 22 de enero. EFE

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