Los países del Atlántico Sur, preocupados por la fuerte rivalidad entre potencias globales

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Río de Janeiro, 9 abr (EFE).- Los países miembros de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS) expresaron este jueves su preocupación por la fuerte rivalidad entre las principales potencias mundiales y por el riesgo de que se extienda al Atlántico Sur, en la IX reunión ministerial del mecanismo.

En la Declaración de Río de Janeiro, las naciones africanas y suramericanas enfatizaron la necesidad de preservar el Atlántico Sur libre de disputas geopolíticas extrarregionales y de cualquier proceso de militarización que sea incompatible con sus objetivos fundacionales.

El tema fue abordado por el ministro de Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, en la clausura del evento, quien defendió la necesidad de reforzar la cooperación para preservar la región como un espacio de paz, en momentos en que se vive una coyuntura geopolítica «compleja», marcada por crecientes tensiones internacionales.

Durante su intervención, el canciller reiteró el mensaje enviado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que el Atlántico Sur se mantenga como una zona con baja injerencia externa y orientada a la colaboración entre sus países.

Vieira destacó que África y América del Sur, integradas principalmente por países en desarrollo, comparten intereses estratégicos y conforman un espacio fundamental para promover soberanía y desarrollo sostenible.

En ese marco, dijo, Brasil asumió la presidencia del mecanismo con un «ímpetu renovado» y el compromiso de garantizar la continuidad del foro en las próximas décadas.

En este sentido, anunció la creación, dentro de la Cancillería brasileña, de una unidad de coordinación dedicada exclusivamente al grupo que tendrá como misión supervisar y coordinar la implementación de la estrategia de cooperación adoptada por los países miembros.

Además de la Declaración de Río de Janeiro, los cancilleres y representantes de los países miembros de la ZPCAS aprobaron la primera estrategia de cooperación del mecanismo y un acuerdo sobre la conservación del medio marino del Atlántico Sur.

La estrategia de cooperación desarrolla las líneas de acción del foro, en múltiples áreas, bajo 14 ejes temáticos, entre los cuales figuran defensa, protección de infraestructuras críticas, a sostenibilidad ambiental y la explotación responsable de recursos naturales, como la pesca.

Ya el acuerdo sobre conservación del medio marino incluirá mecanismos de notificación y cooperación ante incidentes ambientales, como derrames de petróleo, con el fin de facilitar la respuesta conjunta y la prevención de daños transfronterizos.

La ZPCAS, creada en 1986 por resolución de la Asamblea General de la ONU, reúne a 24 países de África y Suramérica que suman cerca de 500 millones de habitantes.

El área marítima que comparten supera los 30 millones de kilómetros cuadrados y concentra importantes recursos naturales y biodiversidad, mientras que su franja costera, de unos 30.000 kilómetros, alberga gran parte de sus economías y poblaciones.

De los 24 miembros solo asistieron doce cancilleres y Argentina fue el único país suramericano que no tuvo como jefe de delegación al ministro de Exteriores. EFE

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