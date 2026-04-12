Los peruanos votan por un nuevo presidente agotados por el crimen y la convulsión política

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Perú inició este domingo sus votaciones para renovar presidente y parlamentarios en una elección inédita con 35 presidenciables, en un contexto de profunda crisis política y una escalada de la criminalidad.

Perú, país con sufragio obligatorio, ha tenido ocho presidentes desde 2016, la mitad de ellos destituidos por un parlamento que concentra el rechazo de la población.

Los peruanos ya no confían en sus políticos, a los que responsabilizan de la peor escalada criminal desde el conflicto del estado peruano con la guerrilla maoísta Sendero Luminoso (1980-2000). Entre 2018 y 2025, los homicidios se duplicaron y las extorsiones aumentaron ocho veces.

En las filas de un centro de votación en en el popular distrito de San Martín de Porres, la comerciante Anita Medrano, de 60 años, dice que no votará por ningún político tradicional.

«No votaría por nadie. Me siento tan decepcionada de todos los gobernantes», añade a la AFP la comerciante de ropa María Fernández, de 56 años. «Nos han gobernado puros corruptos, ladrones y sinvergüenzas».

La ola de violencia por extorsiones y asesinatos, que coincide con la llegada de grupos criminales extranjeros que compiten con los locales, es la principal preocupación de los peruanos.

Los principales candidatos prometieron combatir la delincuencia con mano de hierro y medidas radicales. Entre sus promesas está el restablecimiento de la pena de muerte, cárceles aisladas en la Amazonía, condecoraciones a policías que maten a criminales y la salida del país de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En una fila para votar, en el distrito popular de San Martín de Porres, el ingeniero Carlos Altamirano, de 45 años, aún no decide su voto. «No tengo expectativas porque tenemos tantos candidatos. Todos proponen, pero no saben cómo» solucionar los problemas, dice.

El país andino, de 34 millones de habitantes, cerrá sus mesas de votación a las 17H00 hora local (22H00 GMT).

– Sin opciones –

Los electores «llegan muy incrédulos, muy inseguros, sin fe en la política, sin reconocer liderazgos sólidos que orienten el voto», dice el sociólogo David Sulmont.

Las preferencias están repartidas entre siete pequeñas candidaturas con posibilidades de pasar a un balotaje. Ninguna supera el 15%.

Según recientes sondeos, la derechista Keiko Fujimori encabeza las preferencias.

En una entrevista con la AFP en vísperas de la elección, prometió expulsiones de migrantes irregulares, atraer inversiones estadounidenses y sumarse al bloque de gobiernos de derecha de la región que crece con el apoyo de Donald Trump.

La siguen de cerca el empresario centrista Ricardo Belmont, el outsider populista Carlos Álvarez, el exalcalde ultraconservador Rafael López Aliaga y los izquierdistas Roberto Sánchez, Alfonso López Chau y Jorge Nieto.

Y cualquiera puede remontar.

En 2021, el izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), que terminó ganando la presidencia, sorprendió al país al pasar al balotaje, pese a que una semana antes figuraba séptimo en las encuestas.

«Frente a esta incertidumbre (…), las personas están decidiendo en la última recta», dice Sulmont, al añadir que esta vez el porcentaje de indecisos «ha sido uno de los más altos» comparado con sufragios anteriores.

El domingo pasado aún había un 16% de indecisos y otro 11% que pensaba no votar por nadie, según Ipsos.

– «Desánimo» –

Los electores se enfrentarán a una papeleta de 44 centímetros de largo, en la que además marcarán por primera vez desde 1990 diputados y senadores, ya que el país restablecerá en julio un parlamento bicameral.

Según un informe de la radio RPP, al menos 252 candidatos a todos los cargos en juego tienen condenas penales.

Para el analista David Sulmont, «se muestra una gran desconexión entre la oferta política y las expectativas de la gente».

«Ninguna de las candidaturas despierta un gran entusiasmo», dice.

«Ha sido una campaña más superficial, más emotiva, más de impulsos» que de programas, comenta Luis Benavente, experto en opinión pública. Señala que la sensación general es de «desánimo».

Centrados en seguridad, durante tres meses los principales candidatos casi no hablaron de reforma política ni de derechos humanos, explica, y tampoco hubo «propuestas claras» para impulsar la producción del país y reducir la alta informalidad laboral de 70%.

«No hay esperanza, con tantas cosas que han pasado. No tengo un candidato», dice Luis Peña, un decepcionado lustrabotas de 55 años.

Más del 90% de los peruanos tienen «poca» o «ninguna confianza» en su gobierno y su parlamento, la cifra más alta de América Latina, según la encuesta regional Latinobarómetro.

Pero pese a sus problemas, Perú destaca como una de las economías más estables de la región, con boyantes exportaciones mineras y la inflación más baja con 1,5%.

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