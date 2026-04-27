Los portugueses perciben falta de transparencia a un año del apagón

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Lisboa, 27 abr (EFE).- Un año después del apagón que dejó sin luz a la península ibérica durante varias horas, son varios los portugueses que aseguran estar preparados si se volviera a repetir un suceso similar, mientras predomina la opinión de que no se está publicando toda la información disponible sobre el ‘cero eléctrico’ que dejó a oscuras dos países.

Así lo explicó a EFE cerca de una decena de personas que acudía a trabajar este lunes en Lisboa -la ciudad más poblada de Portugal-, que recuerda con claridad lo que ocurrió e hizo el 28 de abril de 2025.

Entre ellos estaba Pedro Carvalho, de 41 años, que hace un año se encontraba trabajando en la oficina. Su preocupación principal durante el apagón, aseguró este lunes a EFE, era por sus hijos, que se encontraban en la escuela, pero pudo ir a buscarlos sin problemas al disponer de coche propio.

No le preocupó la duración del corte de luz, ya que inicialmente pensó que iban a estar sin energía varios días y tenían bienes esenciales en casa.

Ve normal que este apagón originado en España afectara a Portugal, ya que entiende que los países están interconectados, aunque sí le parece un problema que no se haya dado a conocer la causa concreta, más allá de las informaciones que apuntan a un incidente multifactorial que tuvo como causa principal un problema de sobretensión.

«El problema está en el origen, no importa si es en Portugal o en España», planteó Carvalho.

Aun así, considera que «habrá alguna cuestión un poco más política» que esté bloqueando la información que llega a la ciudadanía.

Paula Cristina Pereira, de 58 años, estaba en casa cuando se produjo el incidente, que calificó de «horrible», ya que «no se podía hacer nada» y no había comunicaciones.

Ella también está convencida de que «se sabe cuál es el origen y no lo quieren divulgar», y considera que Portugal tendría que tomar medidas para prevenir que un apagón originado en España afecte con tal dimensión a su país.

Aun así, si se produjera otro, aseguró a EFE que está preparada, ya que cuenta con un ‘kit’ con lo básico para otro incidente de este tipo, con linternas, una radio y una garrafa de gas.

En la céntrica plaza de Marquês de Pombal estaba también Margarida Costa, de 51 años y contable en el sector sanitario.

Recordó hoy cuán «complicado» y «estresante» fue ese 28 de abril, ya que dificultó la gestión de las urgencias médicas y su vuelta a casa, que normalmente le requería 45 minutos en transporte público y que ese día supuso 7 horas de esperas y viajes.

«No fue hasta pasadas dos horas que entendimos que era a nivel de Portugal entero, España y algunos países de Europa», rememoró Costa, quien aseguró que las noticias falsas dificultaban enterarse de lo que ocurría realmente.

Un año después, cree que nada ha cambiado y que la historia se repetiría si volviera a producirse un fallo.

«Todo igual. A nivel de Portugal, somos dependientes de España y creo que poco o nada fue hecho. Como ciudadana portuguesa no veo nada que desde el Gobierno portugués me diga ‘hemos hecho esto, esto y esto, a partir de ahora si esto ocurre tenemos esta opción’. No la tenemos», lamentó, señalando que también cree que hay información que no ha sido publicada adrede sobre el suceso.

Por otro lado, Carlos Silva, de 60 años, afirmó que no se ha interesado mucho por el caso en estos meses y que el apagón «fue mejor» de lo que se preveía que podía ser: «Pensaba que iba a durar una semana, pero fue mucho más rápido», opinó.

Los entrevistados coincidieron en que esa jornada la ciudadanía supo afrontar la situación con tranquilidad y confían en que así será si se vuelve a repetir un suceso similar.

El apagón se originó en España el lunes 28 de abril de 2025 a las 12:33 hora española (una hora menos en Portugal) y afectó también a Portugal, un incidente multifactorial que desde Bruselas se calificó como «el más grave en casi dos décadas en Europa» y que tuvo como causa principal un problema de sobretensión.

Es el diagnóstico en el que coinciden los informes técnicos realizados hasta la fecha, pero por qué las tensiones se descontrolaron hasta provocar el colapso en aquella mañana continúa enfrentando al operador del sistema (Red Eléctrica) y las eléctricas. EFE

cch/jgb

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