Los precios al consumidor en Argentina acumularon un alza del 31,5 % en 2025

Buenos Aires, 13 ene (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina acumuló en 2025 un alza del 31,5 %, desde un salto del 117,8 % en 2024, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De acuerdo a los registros oficiales, la tasa anual registrada en 2025 es la menor desde 2017, cuando la inflación fue del 24,8 %.

En el último mes de 2025 los precios al consumidor crecieron el 2,8 % en comparación con noviembre, mes en el que la tasa de variación mensual había sido del 2,5 %.

De este modo, Argentina encadenó cuatro meses consecutivos de aceleración en la tasa mensual de inflación.

Tras la súbita devaluación del peso argentino dispuesta por el Gobierno de Javier Milei apenas iniciado su mandato, en diciembre de 2023, y el impacto de sus primeras medidas ultraliberales, la inflación se disparó hasta una tasa mensual del 25,5 % en el último mes de 2023 y una variación interanual del 289,4 % en abril de 2024.

Pero a mediados de 2024 los precios iniciaron una tendencia descendente en Argentina, como resultado de un fuerte ajuste fiscal y monetario y un derrumbe del consumo que aplastó la demanda.

Durante 2025, la evolución mensual de la inflación fue fluctuante: la tasa tocó un pico del 3,7 % en marzo y un piso del 1,5 % en mayo, para volver a acelerar luego a tasas mensuales superiores al 2 % desde septiembre, en medio de alta volatilidad cambiaria y crecientes tensiones financieras en la antesala de los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre.

Según el Indec, los precios de los bienes tuvieron el mes pasado una variación positiva del 2,6 % en comparación con noviembre, mientras que los servicios subieron el 3,4 %.

En el acumulado de 2025, los precios de los bienes experimentaron un incremento del 26,5 % y los de los servicios saltaron un 43,1 %.

Entre las subidas mensuales registradas en diciembre destacan las de transporte (4 %) y los gastos de vivienda, agua, electricidad y gas (3,4 %).

Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron el 3,1 % con respecto a noviembre, mientras que en 2025 acumularon un alza del 32,2 %.

Los precios al consumidor habían acumulado en 2024 una subida del 117,8 % en Argentina, por debajo del alza del 211,4 % de 2023.

Los más recientes pronósticos privados que recaba mensualmente el Banco Central argentino apuntan a que la inflación acumulará en 2026 un alza del 20,1 %, una tasa que duplica la variación del 10,1 % que el Gobierno de Milei incluyó al diseñar el Presupuesto para este año. EFE

