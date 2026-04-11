Los precios al consumidor suben en China y los de fábrica ponen fin a la racha deflacionaria

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Los precios al consumidor en China subieron en marzo, según datos oficiales publicados este viernes, mientras que los de productor volvieron a terreno positivo por primera vez en más de tres años, impulsados por el aumento del petróleo en la guerra en Oriente Medio.

Los líderes de la segunda economía mundial se han comprometido a convertir el consumo interno en uno de los principales motores de crecimiento económico, por encima de las exportaciones y la industria manufacturera.

Pero los resultados han sido discretos, ya que los consumidores se muestran reacios a gastar debido al estancamiento de la economía.

El índice de precios al consumidor (IPC), un indicador clave de la inflación, se situó en el 1,0% en marzo, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), ligeramente por debajo del 1,1% previsto en una encuesta de la agencia financiera Bloomberg.

Se desaceleró ligeramente con respecto al 1,3% registrado en febrero, que había marcado el mayor salto interanual desde enero de 2023, impulsado por un aumento en los viajes y un auge de las compras durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar.

Los datos de la ONE también mostraron que los precios al productor, que estuvieron estancados en territorio negativo desde octubre de 2022, mostraron signos de recuperación.

El índice de precios al productor aumentó un 0,5% interanual, revirtiendo la bajada del 0,9% registrada en febrero, que marcó el ritmo de deflación más lento desde julio de 2024.

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