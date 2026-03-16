Los precios de la vivienda nueva caen en China por trigésimo tercer mes consecutivo

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Shanghái (China), 16 mar (EFE).- Los precios de las viviendas nuevas en China cayeron por trigésimo tercer mes consecutivo en febrero en el marco de la prolongada crisis inmobiliaria que vive el país asiático, aunque moderaron su bajada en comparación con el mes anterior, al igual que los inmuebles de segunda mano.

Los precios en 70 ciudades seleccionadas cayeron un 0,28 % con respecto al mes anterior, según cálculos efectuados por EFE con base a las cifras divulgadas hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que habían reflejado una contracción del 0,37 %.

De las mencionadas localidades, 53 experimentaron reducciones en el precio de la vivienda nueva frente a las 62 de enero, mientras que 10 -entre ellas, Pekín o Shanghái (este)- registraron repuntes, el doble que el mes anterior.

Los cálculos sobre las cifras de la ONE también reflejan una reducción del 0,43 % intermensual en el precio de las viviendas de segunda mano en febrero, ritmo más moderado que en la lectura anterior (-0,54 %).

Además, por segundo mes consecutivo, dos de las 70 ciudades analizadas -también Pekín y Shanghái, las más importantes del país- presentaron subidas con respecto a la primera lectura del año.

En los últimos años, las autoridades chinas han anunciado numerosas medidas para detener el desplome del mercado inmobiliario, un asunto que preocupa a Pekín por sus implicaciones para la estabilidad social, ya que la vivienda es uno de los principales vehículos de inversión de las familias chinas.

Uno de los grandes causantes de la reciente ralentización de la economía china es precisamente la crisis del sector inmobiliario, cuyo peso sobre el PIB nacional -sumando factores indirectos- se estimaba en torno a un 30 %, según algunos analistas. EFE

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