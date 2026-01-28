Los reyes de Dinamarca llegan a Lituania con una intensa agenda

2 minutos

Riga, 28 ene (EFE).- El rey Federico X y la reina Mary de Dinamarca llegaron este miércoles a Lituania, donde inician una visita oficial de dos días con una intensa agenda social y de trabajo en el país báltico, miembro de la OTAN y de la Unión Europea (UE).

El rey y la reina de Dinamarca llegaron a Vilna procedente de Estonia, donde concluyeron hoy una visita oficial de dos días.

De este modo, la pareja real danesa habrá visitado los tres países bálticos tras haber estado en Letonia el otoño pasado.

Federico X y Mary fueron recibidos por una pequeña guardia de honor militar y por el ministro de Exteriores de Lituania, Kestutis Budrys, quien entregó un ramo de flores.

«Dinamarca estuvo a nuestro lado cuando más importaba. Fue uno de los primeros países en reconocer nuestra independencia, ofreciendo apoyo, orientación y ánimo que ayudaron a Lituania a volver a la familia de naciones europeas libres y democráticas», escribió Budrys en la red social X.

Tras la breve ceremonia de bienvenida en el aeropuerto de Vilna, la pareja real fue recibida en el palacio presidencial, donde tuvieron lugar reuniones entre el presidente lituano, Gitanas Nausėda, y Federico X, quien también se entrevistará con la primera ministra, Inga Ruginiene.

La reina, junto con la primera dama lituana, Diana Nausėdienė, visitará en paralelo el Centro Ucraniano en Vilna, un espacio social y cultural para niños refugiados ucranianos y sus familias que viven en Lituania.

La agenda de este miércoles concluirá con un banquete de Estado por la noche en el palacio presidencial, con discursos tanto del presidente lituano como del rey.

El jueves, el rey y Nausėda ofrecerán sendos discursos en un foro empresarial centrado en energía, defensa y seguridad, así como en el espacio.

La pareja real visitará después el parlamento lituano, el Seimas, donde será recibida por el presidente del Seimas, Juozas Olekas.

Federico X y Mary también participarán en una ceremonia de colocación de coronas de flores en el cementerio Antakalnis en memoria de las víctimas de la lucha de Lituania por la independencia y se encontrarán con voluntarios de la defensa nacional de lituania y la unión de fusileros, además de visitar la escuela de baloncesto NBA e inaugurar una exposición centrada en la amistad danés-lituana.

La visita concluirá con una recepción recíproca organizada por la pareja real en la Biblioteca Nacional de Lituania. EFE

jkz/cae/rf

(foto)