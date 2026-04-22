Los robots impulsados por la IA dan esperanza y nuevas perspectivas a la industria de Alemania

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Un robot humanoide de ojos azules abre cuidadosamente una caja y coloca dentro una herramienta, mientras una multitud de visitantes observa la demostración de las capacidades de la «Inteligencia Artificial física» en una importante feria industrial en Alemania.

Desarrollado por la empresa emergente alemana Agile Robots, es uno de los numerosos robots que muestran sus capacidades en el evento, una nueva esperanza para impulsar las fábricas alemanas que llevan años con dificultades.

Integrar esta tecnología en los procesos industriales, donde Europa ya cuenta con una amplia experiencia, se considera una vía clave para que el continente pueda ponerse al nivel de Estados Unidos y China en la carrera de la inteligencia artificial.

Estos robots potenciados por IA permiten «resolver problemas industriales», afirma a la AFP Rory Sexton, director ejecutivo de Agile Robots en una entrevista.

A partir del próximo año, la empresa planea comenzar a equipar fábricas alemanas, especialmente en el sector automovilístico, añade.

La IA aplicada a tareas físicas del mundo real, llamada IA física, es uno de los temas centrales este año en Hanóver, en la más importante feria mundial de tecnología industrial, que reúne a más de 3.000 expositores.

El canciller Friedrich Merz visitó el stand de Agile Robots, donde conversó con Zhaopeng Chen, fundador chino de la startup con sede en Múnich.

En un discurso en la feria, expresó su apoyo a los esfuerzos para impulsar a los fabricantes alemanes, muchos de los cuales aún dependen de técnicas tradicionales, a aumentar el uso de la IA.

La IA debería estar «integrada en los sectores clave de nuestra industria y especialmente en las pequeñas y medianas empresas», columna vertebral de la economía alemana, para crear «valor añadido industrial y empleos de alta calidad», afirmó.

– Tareas de valor añadido –

Pero, como en muchas otras industrias, los fabricantes alemanes están tratando de ponerse al día frente a China en lo que respecta a la fabricación de robots humanoides.

Merz presenció los avances de China en este campo durante una visita al país en febrero, cuando vio demostraciones de robots fabricados allí realizando kung-fu y boxeo.

El fabricante de esos robots, Unitree, y otras empresas chinas también estuvieron muy presentes en la feria de Hanóver, como ya lo habían estado en años anteriores.

Aun así, Sexton, de Agile Robots, insiste en que «pronto podremos hacer lo que (Unitree) está haciendo», restando importancia a esas llamativas demostraciones públicas.

En lugar de danza o artes marciales, Agile Robots se centra en «tareas de valor añadido para la industria», como el cableado electrónico en coches o el ensamblaje de teléfonos, explica.

Subraya que Alemania ofrece un «ecosistema de proveedores» y una «muy fuerte experiencia en ingeniería mecánica y automatización», ambos factores clave en la carrera por la IA.

Las empresas también tienen expectativas positivas sobre los avances tecnológicos. El 58 % de las compañías industriales encuestadas por la asociación digital alemana Bitkom cree que los robots humanoides podrían ayudar a cubrir la escasez de mano de obra cualificada.

El país también dispone de grandes volúmenes de datos industriales procedentes de sus fábricas, según Antonio Krüger, director del Centro Alemán de Investigación en Inteligencia Artificial (DFKI).

«Esto es algo que tenemos a un nivel de calidad muy superior al de Estados Unidos o China», indica a la AFP.

Pero los críticos señalan que el uso de estos datos sigue siendo a menudo demasiado fragmentado y aislado, sin una estrategia global que los integre de forma coherente.

No todos en Hanóver están convencidos de que la IA sea la solución a los problemas de los fabricantes alemanes, que desde hace tiempo enfrentan dificultades como los altos costes de la energía y una demanda débil.

Jochen Heinz, directivo del fabricante alemán de maquinaria industrial SW Machines, advierte que la IA a veces puede cometer errores, por ejemplo dando instrucciones engañosas para reparaciones o afirmando incorrectamente haber detectado fallos.

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