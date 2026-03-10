Los trenes entre China y Corea del Norte reanudan su servicio tras seis años de suspensión

El servicio de tren de pasajeros entre China y Corea del Norte se reanudará este jueves, seis años después de su suspensión en 2020 por la pandemia del covid-19, informaron operadores de viajes a la AFP.

El servicio estará disponible para chinos que trabajan o estudian en Corea del Norte, así como norcoreanos que trabajan, estudian o visitan familiares en el exterior, según agentes de los servicios oficiales de venta de boletos en Pekín y la ciudad fronteriza china de Dandong.

Inicialmente, el servicio no estará disponible para turistas.

«Es estupendo ver la reanudación del servicio internacional de trenes», declaró el martes a la AFP Rowan Beard, gerente de viajes de Young Pioneer Tours.

Confirmó que su empresa, una de varias firmas especializadas en viajes a Corea del Norte, también podrá vender boletos a partir del jueves.

«Aunque inicialmente no está pensado para turistas, será una opción adicional de viaje una vez que vuelva el turismo a Corea del Norte, será una alternativa a los aviones», indicó.

Los viajes en tren entre los dos países fueron suspendidos cuando Pekín y Pyongyang impusieron medidas estrictas contra la propagación de covid-19.

Los vuelos y trenes entre Corea del Norte y Rusia se reanudaron el año pasado, en medio del acercamiento entre ambos países tras la invasión rusa a Ucrania.

