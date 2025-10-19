Los uruguayos Gabriel Fernández e Ignacio Rivero le dan triunfo a Cruz Azul sobre América

México, 18 oct (EFE).- Los uruguayos Gabriel Fernández e Ignacio Rivero convirtieron un gol cada uno para darle este sábado al Cruz Azul un triunfo por 2-1 sobre América, en el cierre de la decimotercera jornada del Apertura del fútbol mexicano.

En uno de los partidos más esperados del campeonato, los Azules del entrenador argentino Nicolás Larcamón dominaron a las Águilas y fueron de menos a más para subir al segundo lugar, a falta de cuatro partidos de la fase regular.

El defensa Jorge Sánchez cometió un error en el minuto 31 y abrió la posibilidad de que América tomara ventaja con un gol con la pierna derecha del uruguayo Brian Rodríguez, pero la ventaja duró poco. En el 33 Kevin Álvarez regaló una pelota y Fernández rescató el empate con un remate de zurda.

Cruz Azul fue mejor en la segunda parte y lo reflejó en el marcador en el 68, con un gol de Rivero, a pase del argentino Carlos Rotondi.

América luchó, mas se encontró con un cuadro azul que no dejó de atacar y con su actitud ofensiva se impuso a su más enconado rival.

Los celestes llegaron a ocho victorias, con cuatro empates, una derrota y 28 puntos, tres menos que el líder Toluca que este sábado goleó por 4-0 al Querétaro.

El argentino Nicolás Castro, el portugués Paulinho, Alexis Vega y Jesús Angulo reflejaron en el marcador la superioridad de los ‘Diablos’ de Mohamed, confirmados como el mejor equipo de México a día de hoy.

Con su gol, Paulinho llegó a 10 anotaciones para quedar solo como líder artillero, con un gol más que el italiano Joao Pedro, del San Luis.

Toluca le saca tres unidades a Cruz Azul y cuatro a América, tercero de la tabla de posiciones, y a Monterrey, cuarto.

El español Sergio Ramos convirtió este sábado un gol de penalti para darle a los Rayados un empate 1-1 con los Pumas UNAM.

Los Pumas sorprendieron a los Rayados en el 43, cuando Alan Medina llegó al área, le hizo un túnel a Ramos y, con un golpe de derecha al ángulo, puso el 0-1, ventaja que desapareció en el 45+9 con el penalti bien cobrado por el exjugador del Real Madrid.

En los otros partidos de hoy, el Guadalajara le ganó por 2-0 al Mazatlán y el Santos Laguna, por el mismo margen, al León, en tanto Pachuca empató 2-2 en casa del Juárez FC.

Armando González y Bryan González le dieron la victoria a las Chivas de Guadalajara, que subieron al octavo lugar.

Un poco antes el argentino Bruno Amione anotó dos goles para darle al Santos Laguna un triunfo por 2-0 sobre el León.

La fecha 13 empezó este viernes cuando el argentino Juan Brunetta convirtió tres goles para encabezar el ataque del Tigres UANL, que superó por 5-3 al Necaxa y subió al quinto escaño.

En otros duelos de viernes, Joao Pedro convirtió su noveno gol del campeonato en la victoria del San Luis, 2-0 sobre el Atlas. Pedro anotó un penalti y Oscar Macías, de cabeza a pase del uruguayo Juan Sanabria para subir al San Luis al undécimo lugar.

Puebla derrotó por 4-3 a los Xolos de Tijuana en el duelo restante.

El Apertura se reanudará con la decimocuarta jornada, que se jugará durante martes y miércoles.

Partidos de la decimotercera jornada del Apertura del fútbol mexicano.

Martes 21.10: América-Puebla, Necaxa-Cruz Azul, Mazatlán-Santos Laguna y Monterrey-Juárez FC.

Miércoles 22.10: Querétaro-Guadalajara, Pachuca-Tigres UANL, Atlas-León, Tijuana-Toluca y Pumas UNAM-San Luis.EFE

