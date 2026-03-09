Los Verdes derrotaron al partido del jefe del gobierno alemán Merz en unas elecciones regionales

El Partido Verde derrotó este domingo a los conservadores de la CDU, el partido del jefe de gobierno Friedrich Merz, en unas elecciones regionales en Baden-Wurtemberg, según los sondeos a pie de urna.

Según una encuesta encargada por la cadena pública ZDF, en la elección realizada en el estado federado de Baden-Wurtemberg el Partido Verde obtendría el 31% de los votos, contra un 30,5% para la CDU.

El sondeo de la cadena pública ARD les atribuye a los Verdes un 32% de los votos, y un 29% para los conservadores.

En los dos sondeos el partido de extrema derecha AfD (Alternativa para Alemania) duplica su resultado respecto a 2021 y se sitúa en tercera posición, con el 18% de los votos.

Estas elecciones son consideradas una prueba para el jefe del gobierno alemán, en una rica región del suroeste del país pero con una industria en crisis, un año después de la ajustada victoria en las elecciones federales.

A nivel nacional, la AfD está codo a codo con la CDU.

Por ello, este tropiezo en Baden-Wurtemberg es una mala señal para Merz, antes de las elecciones previstas en varios estados federados este año.

El jefe del gobierno participó el viernes de un mitin para apoyar al candidato local de la CDU.

En él defendió su acción para «reducir el número de migrantes que entran ilegalmente en Alemania».

El 22 de marzo, su partido también espera vencer a los socialdemócratas en otro estado del oeste, en Renania-Palatinado.

Si los conservadores ganan estas elecciones, podrían abordar con un poco más de confianza las de septiembre, en la antigua Alemania Oriental, donde el AfD lidera las encuestas.

