Luís Montenegro condena el «intolerable» ataque ruso a la delegación de la UE en Kiev

Lisboa, 28 ago (EFE).- El primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, condenó este jueves el ataque ruso a Kiev, que se ha cobrado la vida de varios civiles y que «intolerablemente» alcanzó a la delegación de la Unión Europea en Ucrania.

El líder del Ejecutivo de centroderecha transmitió su mensaje en una publicación en portugués en la red social X, donde reiteró que es «urgente» que Rusia pare la agresión y respete la integridad territorial ucraniana.

«Frente al chocante e intolerable ataque ruso a Ucrania, toda la solidaridad al pueblo ucraniano y al presidente Volodímir Zelenski. Provocó decenas de víctimas civiles, muertos y heridos, extendió la destrucción e intolerablemente alcanzó a la delegación de la Unión Europea en Ucrania. Es urgente que Rusia pare la agresión y respete la integridad de Ucrania», escribió.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, denunció este jueves que la delegación de la Unión Europea en Kiev resultó dañada «deliberadamente» durante los ataques aéreos rusos nocturnos contra la capital ucraniana.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó que todo el personal de la delegación está a salvo.

Al menos diez civiles, entre ellos un niño, han muerto esta noche en Kiev como resultado de los ataques rusos con misiles y drones, según han informado las autoridades ucranianas.EFE

