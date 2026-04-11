Luísa Sonza imprime el toque brasileño en Coachella: “Estoy loca, no puedo creerlo”

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Mónica Rubalcava

Indio (EE.UU.), 11 abr (EFE).- Luísa Sonza actuará por primera vez en el Festival de Coachella este sábado, tras un inicio de año agitado que marca una nueva era en su carrera con el álbum ‘Brutal Paraíso’.

«¡Estoy loca! Muy feliz de tener la oportunidad de representar mi país, de estar haciendo cosas nuevas, como mi álbum, tantas colaboraciones increíbles y todo lo que está ocurriendo al mismo tiempo», cuenta en entrevista con EFE la cantante de 27 años nacida en Río Grande del Sur.

Sonza confiesa que ha sido muy sorpresivo para ella el haber sido tomada en cuenta como parte del programa del que es considerado uno de los festivales musicales más importantes de la industria en el mundo.

«No es fácil llegar aquí, nunca pensé que podría llegar a Coachella por el tema del idioma, porque (en Brasil) estamos lejos de todo», relata la intérprete, y confiesa: «Hasta que esté arriba del escenario voy a creer que esto es posible».

Esta semana, Sonza lanzó ‘Brutal Paraíso’, el segundo álbum en lo que va del año, compuesto por 23 canciones que navegan por ritmos como el pop, el funk o el rock, con el bossa nova como hilo conductor del proyecto.

«La bossa nova en ‘Brutal Paraíso’ es como una onda que atraviesa todo el disco», relata.

Sonza asegura que años atrás quedó enamorada de este género brasileño, nacido a finales de los años cincuenta, al que describe como «una de las expresiones más importantes de Brasil».

Pero no fue hasta inicio de este año que lanzó ‘Bossa Sempre Nova’, un álbum en el que se distancia de su estética y sonido de estrella pop para explorar únicamente la bossa nova junto a veteranos del género como Roberto Menescal o Toquinho.

«Yo necesitaba hacer ‘Bossa Sempre Nova’ para tener ‘Brutal Paraíso’ a mi manera», explica la cantante quien constantemente busca celebrar la cultura de su país a través de su arte.

El álbum tiene canciones en portugués, inglés y español, y explora temas como el amor, el deseo, el desencanto y la resiliencia, mientras cuestiona ideas tradicionales sobre el romance, la identidad y el sentido de pertenencia.

Además, tiene colaboraciones con artistas hispanos como Sebastián Yatra o Young Miko, que refuerzan su interés en que su arte conecte con un público diverso.

«(En Coachella) Voy a cantar muchos temas que tienen letra en español, las colaboraciones que hice el año pasado y las del nuevo álbum. Habrá muy mucho pop, mucha mezcla brasileña y de culturas», adelantó.

Su actuación en Coachella servirá como arranque de su gira ‘Brutal Paraíso’; en 2025 Sonza giró por primera vez en EE.UU. con su álbum anterior ‘Escândalo Íntimo’, donde ofreció espectáculos íntimos.

La cantante volverá a actuar en el festival el 18 de abril, como parte del segundo fin de semana del encuentro musical.

Este sábado también se esperan las actuaciones de Justin Bieber, quien regresa a los grandes escenarios tras varios años alejado de los focos y con actuaciones puntuales, así como de los rockeros The Strokes, los salvadoreños Los Hermanos Flores y el español Rusowsky. EFE

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