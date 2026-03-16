Luca Guadagnino dirigirá ‘Un baile de máscaras’ de Verdi en la Scala de Milán

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Roma, 16 mar (EFE).- El cineasta italiano Luca Guadagnino dirigirá ‘Un baile de máscaras’ de Giuseppe Verdi para inaugurar la temporada lírica 2027/2028 de la Scala de Milán, una de las óperas más importantes del mundo, según acordaron este lunes sus organizadores.

El Consejo de Administración de este prestigioso teatro italiano se reunió este lunes para configurar los eventos más destacados del próximo trienio, hasta el 2028.

De este modo, según avanzan a EFE fuentes de la Scala, Guadagnino, el autor de películas como ‘Call me by your name’ (2027) o ‘Challengers’ (‘Rivales’, 2024), ha sido elegido para dirigir la obra de apertura de la temporada 2027/2028.

Lo hará con ‘Un ballo in maschera’ (1859) de Verdi, que contará también con la batuta del surcoreano Myung-Whun Chung, nuevo director musical de este teatro a partir del próximo año.

Guadagnino protagonizará así la ‘Prima’, la representación con la que La Scala abre cada 7 de diciembre su temporada lírica, uno de los momentos más destacados del calendario cultural italiano.

Además, el director surcoreano debutará en la siguiente ‘Prima’ con un ‘Otello’ (1887) de Verdi que contará con la escenografía de Damiano Michieletto. EFE

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