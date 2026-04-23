Lufthansa cobrará por el equipaje mano y sólo permitirá un bolso o una mochila pequeños

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Fráncfort (Alemania), 23 abr (EFE).- El grupo de aerolíneas Lufthansa cobrará por el equipaje de mano en sus vuelos de corto y medio recorrido y sólo permitirá llevar a bordo un bolso o una mochila pequeña.

Lufthansa informó este jueves de que todas las aerolíneas del grupo van a ofrecer en algunos recorridos una nueva tarifa de vuelos económica básica en la que sólo se podrá llevar a bordo un bolso para un portátil o una mochila de un tamaño máximo de 40x30x15 centímetros.

Los billetes con esta tarifa se podrán reservar a partir del 28 de abril para vuelos a partir del 19 de mayo.

Lufthansa argumenta que esta nueva tarifa ofrece precios más atractivos para viajeros de un día que no llevan equipaje de mano y quien quiera llevar más equipaje a bordo en esta tarifa especialmente económica deberá pagar más.

De este modo las aerolíneas del grupo, Lufthansa, la suiza Swiss, la austríca Austrian Airlines, la belga Brussels Airlines, Discover Airlines, Lufthansa City Airlines y Air Dolomiti asemejan sus ofertas a las de otras compañías aéreas como Air France o las de bajo coste como Ryanair, Easyjet y Vueling. EFE

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