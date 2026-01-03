Luis Arce expresa su repudio a «intervención» de EEUU en Venezuela y «secuestro» de Maduro

3 minutos

La Paz, 3 ene (EFE).- El expresidente de Bolivia Luis Arce expresó este sábado su repudio a la «intervención militar» de Estados Unidos en Venezuela y el «secuestro» del mandatario de ese país, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, y los consideró un «atentado sin precedentes» a la «autodeterminación de un pueblo libre».

«Repudiamos de manera categórica la intervención militar de Estados Unidos a la República Bolivariana de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores», publicó en sus redes sociales Arce (2020-2025), que está preso desde diciembre por una investigación de presunta corrupción.

Para el exgobernante boliviano, «este accionar es un atentado sin precedentes a la autodeterminación de un pueblo libre que merece respeto y autonomía para tomar sus decisiones», por lo que pidió una «inmediata reacción de la comunidad internacional» y de Naciones Unidas «para evitar que esta medida llegue a niveles de conflicto incalculables».

«Queda claro que la finalidad de EEUU nunca fue la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, sino apoderarse del petróleo venezolano y otros recursos naturales, y someter al pueblo bolivariano a sus intereses», indicó.

Arce también expresó «solidaridad» a los venezolanos y lamentó «que no se haya respetado la Zona de Paz» proclamada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) proclamada en 2014.

Otro exoficialista boliviano, el expresidente del Senado Andrónico Rodríguez, también condenó en X «este atentado contra la soberanía de Venezuela».

«Nada justifica una agresión armada ni la imposición por la fuerza. La comunidad internacional y organismos como las Naciones Unidas no pueden guardar silencio frente a estos hechos porque cuando se vulnera la soberanía de un país, se debilita la convivencia pacífica y dignidad de todos los pueblos», agregó Rodríguez.

Antes también se pronunció el expresidente Evo Morales (2006-2019), quien expresó su rechazo al «bombardeo de EE.UU. contra Venezuela» y denunció que es una «brutal agresión imperial».

Morales y Arce fueron aliados políticos de los Gobiernos de Hugo Chávez y Maduro, mientras que el nuevo Ejecutivo boliviano de Rodrigo Paz tomó distancia de países como Venezuela, Cuba y Nicaragua.

La Cancillería de Bolivia expresó su apoyo al «pueblo venezolano» en lo que consideró el inicio de un camino de «recuperación de su democracia» y consideró «ineludible» que haya una «transición democrática real» en ese país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país llevó a cabo este sábado «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela» y dijo haber capturado al presidente venezolano y a su esposa, y haberlos sacado del país.

Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país. EFE

gb/eb/lnm