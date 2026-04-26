Luis García Montero enaltece la defensa del español y de la cultura hispana en Puerto Rico

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Esther Alaejos

San Juan, 26 abr (EFE).- El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, explica a EFE que respalda la reivindicación del español que hizo Bad Bunny en la Super Bowl y la defensa de la cultura iberoamericana, frente al «autoritarismo» de Donald Trump que se cree con «el derecho a imponer una identidad» a los más de 40 millones de estadounidenses que tienen el español como lengua materna.

«A mí me parece muy significativa la celebración aquí de este congreso en este momento», apunta el poeta de 67 años, en una entrevista en el Congreso Internacional de Escritores que se desarrolla este fin de semana en Caguas, una localidad de la zona montañosa central de Puerto Rico.

Para el autor de ‘Habitaciones separadas’ o ‘La intimidad de la serpiente’, es crucial salvaguardar «la vitalidad de la literatura en español que se hace en Puerto Rico» en un tiempo en el que la cultura puertorriqueña está amenazada por las autoridades del archipiélago «muy relacionadas con la política republicana de Donald Trump».

«Están suprimiendo ayudas a la cultura y ven con malos ojos la cultura en español y la propia identidad de Puerto Rico como un territorio que forma parte de la comunidad latinoamericana», deplora García Montero.

El novelista sostiene que el español es el tercer idioma del mundo con hablantes nativos y la cultura iberoamericana «está llamada a desempeñar un papel fundamental en la política internacional» con la defensa de «la democracia, la defensa del multiculturalismo, y el defender la justicia internacional desde el punto de vista de la cultura».

Democracia en tela de juicio

García Montero regresa a la narrativa más de una década después, con la publicación este mes de ‘La mejor edad’, una novela que trata sobre la transición democrática en España tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, a través de la historia del juez Ramón María Zaldívar y Manuel Benítez.

El ensayista trae a colación «los valores democráticos básicos» que en la actualidad «están siendo sustituidos por una ética de la ley del más fuerte» y esto supone «el desmantelamiento de la justicia internacional, el apoyo a genocidios como el de Palestina y el bombardeo a países».

En este contexto, el literato considera que hay dos ejes fundamentales a la hora de valorar la situación de la democracia actual que son la forma de entender la libertad y la independencia en el periodismo, en riesgo por bulos y dinámicas a favor de los propios intereses del poder, y el deterioro de la justicia.

«Yo creo que la democracia que yo viví significó no sólo el poder votar que eso es importante, y la libertad política, sino una transformación en la educación sentimental y en la justicia», subraya García Montero, agregando que después de la Segunda Guerra Mundial en Europa se consolidó una democracia social que dialogaba con la norteamericana.

Asimismo, la narración de 280 páginas expone a una sociedad que «no quiere olvidar lo conseguido» y está atemorizada al presenciar el regreso de la violencia machista y ver cómo la justicia y el periodismo participan en dinámicas de manipulación.

Lorca fomentó la vocación poética de García Montero

García Montero relata que comenzó a leer a su coterráneo, el poeta Federico García Lorca en su adolescencia y cuando transita por las calles de Granada, su ciudad natal, va recorriendo «la sombra y la ausencia» del autor de ‘Romancero sonámbulo’, que este año se conmemoran 90 años de su asesinato.

«A mí me potenció la vocación poética como una manera de vivir la realidad porque García Lorca no es que sólo te invitara a escribir poemas sino que unió la vida con una intuición de lo que es la libertad de lo que es la rebeldía de lo que son los conflictos en el mundo», anota el escritor de ‘Un lector llamado Federico García Lorca’.

En la última feria del libro de Guadalajara, en México, el Instituto Cervantes presentó la traducción a 28 lenguas indígenas del poema ‘Grito hacia Roma’ de Federico García Lorca.

García Montero confiesa que se emociona al ver que lo que «Lorca gritó contra el Vaticano en 1929 ha llegado por fin al Vaticano y tenemos a un Papa que defiende los derechos humanos frente a la barbarie» y que «la violencia no tiene justificación ninguna». EFE

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