Lukashenko felicita a Mojtaba Jameneí y destaca la resiliencia de Irán ante adversidades

Moscú, 9 mar (EFE). – El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukasheno, felicitó este lunes al hijo del fallecido Ali Jameneí, Mojtaba, por su nombramiento como líder supremo de Irán y destacó la resiliencia de ese país ante las adversidades.

”Confío en que bajo su liderazgo, Irán continuará defendiendo su independencia, garantizando su crecimiento estable, preservando su patrimonio espiritual y fortaleciendo su papel en el escenario internacional”, dijo Lukashenko en su felicitación, citada por la agencia estatal BELTA.

Agregó que ”este será el mejor homenaje a la memoria de sus padres, familiares y seres queridos, así como a todos los iraníes que ahora dan su vida en defensa de la patria».

Lukashenko admitió que el hijo de Jameneí asume su cargo en un momento ”excepcionalmente difícil” para Irán, que ocupa un lugar ”especial” en la historia de la humanidad con sus tradiciones y la resiliencia ante las adversidades.

“El compromiso del pueblo iraní con las tradiciones, su resiliencia ante cualquier adversidad y su deseo de un desarrollo independiente merecen sincero respeto y reconocimiento”, agregó el mandatario bielorruso, quien le deseó al nuevo líder supremo de Irán ”salud, sabiduría y éxitos en su misión”.

Horas antes, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, también felicitó al nuevo líder supremo iraní. EFE

