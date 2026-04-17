Lula alerta de que cuando la democracia retrocede, «aparece un Hitler»

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, alertó que cuando la democracia retrocede «aparece un Hitler», por lo que instó a fortalecerla en reuniones como la convocada este sábado en Barcelona, a la que acudirán varios líderes internacionales encabezados por el español Pedro Sánchez.

«Lo que queremos es discutir para ver si logramos encontrar una solución para fortalecer el proceso democrático en el mundo, para que no permitamos un retroceso. Porque cuando hay un retroceso, aparece un Hitler», indicó este viernes Lula en una rueda de prensa junto al presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, en Barcelona.

Previamente, se celebró la I Cumbre España-Brasil, que contó con la presencia de una decena de ministros de cada país, y donde se firmaron varios acuerdos bilaterales en materias como los minerales críticos, la lucha para combatir la violencia contra las mujeres o la cooperación científica.

«Nuestros países están llamados a ser motores que acerquen aún más a la Unión Europea y a América Latina y el Caribe», subrayó Sánchez sobre este encuentro celebrado en Palacio de Pedralbes y que supone la primera cumbre bilateral a este nivel que España celebra con un país latinoamericano.

«Mientras otros abren heridas, nosotros lo que queremos es precisamente cerrarlas y curarlas, y dedicarnos a lo importante», agregó.

El encuentro antecede a la IV Reunión en Defensa de la Democracia que se celebrará el sábado por la mañana en Barcelona, y donde se espera la asistencia de líderes de diferentes países como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el de Colombia, Gustavo Petro, o el de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

Se trata de la cuarta reunión de esta iniciativa lanzada por Lula y Sánchez en 2024, que busca impulsar la colaboración entre países a favor del multilateralismo.

«Hoy esa paz y los valores que la sostienen es evidente que están siendo atacados por esa ola reaccionaria, por los autoritarios, por la desinformación, males que amenazan la fortaleza de nuestras instituciones democráticas», indicó Sánchez.

Esta reunión coincide también con el foro Global Progressive Mobilisation (GPM), una reunión de fuerzas de izquierda, movimientos sindicales y pensadores que se desarrolla de forma paralela en Barcelona.

En la clausura el sábado de este foro deben intervenir, entre otros, Sánchez y Lula nuevamente.

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