Lula defiende el multilateralismo y apuesta por relaciones comerciales sin «preferencias»

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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de gira por Europa, defendió este martes en Lisboa el multilateralismo y aseguró que Brasil quiere tener relaciones comerciales «con China, Estados Unidos, Rusia o Francia, sin preferencias».

«Como no somos partidarios de una segunda Guerra Fría (…), no tenemos preferencia comercial», afirmó el presidente brasileño en una declaración al término de un encuentro con el primer ministro portugués Luís Montenegro.

«Queremos tener relaciones con China, con Estados Unidos, con Rusia, con Francia. Queremos relaciones con todo el mundo sin preferencia. Lo que queremos es el multilateralismo y mucha paz para poder negociar», añadió.

Lula también aludió a los cambios en la política comercial de las grandes potencias, sin citarlas.

En los años 1980, «se nos explicaba que el libre comercio y la globalización eran lo más fantástico y en Brasil estábamos más bien en contra», por ser poco competitivos, indicó. «Pero cuando empezamos a ser competitivos (…), quienes defendían el libre comercio se volvieron proteccionistas», prosiguió.

El jefe del Estado brasileño tiene previsto entrevistarse más tarde con su homólogo portugués, António José Seguro, elegido en marzo para este cargo, que tiene un carácter principalmente simbólico, como árbitro.

En el exterior del palacio presidencial, el líder de la extrema derecha portuguesa, André Ventura, ataviado con una camiseta blanca con el logotipo de su partido, se unió el martes a un pequeño grupo de manifestantes para protestar contra la visita del jefe del Estado brasileño, al que acusa de «corrupción».

En paralelo, también se celebró cerca una contramanifestación de apoyo al presidente brasileño, organizada por la sección portuguesa del Partido de los Trabajadores (PT), la formación política de Lula.

El presidente brasileño de izquierda, de 80 años de edad, comenzó la semana pasada una gira europea, con escalas en España y Alemania.

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