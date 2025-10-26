Lula dice que su reunión con Trump fue «excelente» y confirma inicio de negociaciones

Kuala Lumpur, 26 oct (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que la reunión que mantuvo este domingo en Kuala Lumpur con su par estadounidense, Donald Trump, fue «excelente» y confirmó que los dos países iniciarán «de inmediato» negociaciones comerciales, en plenas tensiones por el arancel del 50 % de Washington a Brasilia.

«Tuve una excelente reunión con el presidente Trump este domingo por la tarde en Malasia. Abordamos la agenda comercial y económica bilateral con franqueza y de forma constructiva. Acordamos que nuestros equipos se reunirán de inmediato para buscar soluciones a los aranceles y las sanciones contra las autoridades brasileñas», escribió Lula en X.EFE

