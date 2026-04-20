Lula pone en duda que Irán esté tratando de crear armas nucleares y pide reformar la ONU

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Hannover (Alemania), 20 abr (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, puso en duda este lunes que Irán esté tratando de fabricar armas nucleares, del mismo modo que la alegación resultó ser falsa en el caso de Irak, y llamó a reformar el Consejo de Seguridad de la ONU para evitar más guerras.

«En 2016 resurgió la vieja historia de que Irán está preparando una bomba atómica. No le doy crédito. Igual que no di crédito cuando alegaron, con respecto a Irak, que Sadam Huseín tenía armas nucleares», dijo en una rueda de prensa en Hannover con el canciller alemán, Friedrich Merz, tras las terceras consultas gubernamentales entre ambos países.

«De vez en cuando la gente construye mitos falsos para justificar posturas que son irreconocibles e irresponsables. El mundo no necesitaba eso. El mundo no necesita eso. El mundo necesita más diálogo, más conversación, más multilateralismo», argumentó el líder brasileño.

Lula adujo que es injustificable que a nivel global se gastasen el año pasado 2.700 billones de dólares en armas y en conflictos cuando hay millones de personas que mueren de hambre, huyen de conflictos o carecen de agua potable y escuelas.

En este contexto, argumentó a favor de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU, que no puede ser ni un «monopolio» ni el «privilegio de cinco personas a las que no las preocupa la paz», en alusión a los miembros permanentes -Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido- con derecho a veto.

«Necesitamos que participen más países. ¿Por qué no participa Alemania? ¿Por qué no participa Brasil? ¿Por qué no participa la India? ¿Por qué no participa Japón? ¿Por qué no participa un país como Nigeria con 240 millones de personas?», preguntó Lula.

El presidente brasileño argumentó que, o bien «luchamos para cambiar la carta de la ONU, cambiar el estatuto de la ONU y garantizar una renovación», o de lo contrario «seguiremos a bordo de este barco a la deriva, sin nadie al mando», en un mundo en el que «las guerras son dictadas por las decisiones unilaterales de los que tienen armas».

Por su parte, el canciller alemán lamentó que con el nuevo cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, tras recrudecerse este fin de semana las tensiones con EE.UU., los precios del petróleo se hayan vuelto a disparar.

Merz reiteró por ello su llamada a Irán a cesar las hostilidades, también contra Israel y los países del Golfo, aunque apeló a EE.UU. a «buscar caminos para una solución negociada, una solución diplomática», cuando se espera que se reanuden las conversaciones de paz en Islamabad.

«Todo esto pone en peligro ahora mismo el desarrollo económico del mundo entero y puede llevar a una desestabilización política adicional, más allá de Oriente Próximo», advirtió. EFE

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