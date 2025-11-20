Lula propone al abogado del Estado para una vacante en la Corte Suprema de Brasil

São Paulo, 20 nov (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, popuso este jueves al actual abogado del Estado, Jorge Messias, para ocupar la plaza vacante en la Corte Suprema, la máxima instancia judicial del país.

La candidatura de Messias será evaluada por la Comisión de Constitución y Justicia del Senado en fecha aún por determinar y luego se someterá a votación en el pleno de esa cámara, donde necesitará mayoría absoluta para convertirse en uno de los once jueces de alto tribunal.

De confirmarse su nombramiento, Messias, principal consejero jurídico del Gobierno de Lula y miembro de una Iglesia evangélica, ocupará el lugar de Luís Roberto Barroso, quien en octubre pasado anunció su jubilación.

Este es el tercer candidato que Lula indica para el Supremo desde que regresó al poder, el 1 de enero de 2023.

Antes, propuso a su antiguo abogado personal, Cristiano Zanin, y a su ministro de Justicia, Flávio Dino, ambos de marcado perfil progresista.

La apuesta por el abogado del Estado para ocupar un asiento en el Supremo ya se repitió en el pasado. El antecesor de Lula, el ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), condenado por intento de golpe de Estado, también optó durante su mandato por postular a su abogado del Estado, André Mendonça, igualmente de perfil evangélico.

Natural de Recife, Messias tiene 45 años y podría permanecer en el Supremo hasta 2055, cuando cumplirá 75 años, edad máxima para ejercer como magistrado de la corte.

Abogado del Estado desde enero de 2023, hombre de confianza de Lula y activo en redes sociales, Messias siempre fue uno de los favoritos para sustituir a Barroso, según la prensa brasileña.

Es graduado en Derecho, maestro en Desarrollo, Sociedad y Cooperación Internacional y doctor por la Universidad de Brasilia, donde ejerció como profesor.

Funcionario de carrera, su nombre ya estuvo vinculado con otras administraciones del Partido de los Trabajadores (PT), que lidera Lula, como cuando fue subjefe de Asuntos Jurídicos en el Gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016).

El nombramiento de Messias frustra también al movimiento feminista brasileño, que emprendió una campaña de presión para que Lula escogiera a una mujer.

Si Messias supera finalmente la votación en el Senado, la Corte Suprema de Brasil estará compuesta por diez hombres y una sola mujer: Cármen Lúcia Antunes. EFE

EFE