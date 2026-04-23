Lula respalda la retirada de credenciales a agente de EE.UU. como medida de reciprocidad

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São Paulo, 22 abr (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó este miércoles su respaldo a la decisión de revocar las credenciales del oficial de seguridad de Estados Unidos que operaba en territorio brasileño, como medida de reciprocidad diplomática.

En un video divulgado en sus redes sociales, el mandatario felicitó al director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, por su postura recíproca luego de que el gobierno estadounidense ordenara la salida del agente brasileño Marcelo Ivo de Carvalho, quien operaba en Miami.

«Felicitaciones por su posición con relación al delegado estadounidense, aplicando la reciprocidad. Es decir, lo que ellos hicieron con nosotros, lo vamos a hacer con ellos, esperando que estén dispuestos a volver a conversar y que las cosas vuelvan a la normalidad», afirmó Lula.

Las declaraciones se produjeron durante la firma de la contratación de mil nuevos agentes para la corporación en un acto que contó con la presencia de Rodrigues y del ministro de Justicia, Wellington Lima e Silva.

El respaldo presidencial ratifica la postura del Gobierno brasileño frente a la reciente orden de Washington de cesar las funciones del oficial brasileño, una acción que el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó de «sumaria» y violatoria de los acuerdos bilaterales, al no haber contado con un proceso previo de diálogo o pedidos de aclaración.

El comisario expulsado fue acusado por el Gobierno de Donald Trump de «manipular» el sistema de inmigración «para eludir las solicitudes formales de extradición y extender las cacerías de brujas políticas» en el territorio.

Carvalho estuvo involucrado en la detención de Alexandre Ramagem, exdiputado y exjefe de Inteligencia del Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), quien se fugó en septiembre de 2025 cuando recibió una pena de 16 años de cárcel por su participación en el intento de golpe de Estado liderado por el expresidente ultraderechista.

Sin embargo, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) lo puso en libertad pocos días después, a pesar de que Brasil ha requerido formalmente su extradición. EFE

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