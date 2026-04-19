Lula se ofrece a UE para ayudar a reducir costes energéticos y descarbonizar la industria

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Berlín, 19 abr (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió este domingo que su país puede ayudar a reducir costes energéticos y descarbonizar la industria, y destacó el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur como una respuesta ante el unilateralismo.

«Brasil puede ayudar a la Unión Europea a reducir los costes energéticos y a descarbonizar la industria europea», dijo Lula en un discurso durante la inauguración de la Feria de Hannover, la mayor feria industrial del mundo. EFE

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