Lunes, 20 de abril de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 20 abr (EFE).-

Islamabad/Teherán/Washington.- A dos días para el final del alto el fuego y con Irán y Estados Unidos acusándose mutuamente de haber violado esa tregua, las conversaciones de paz en Islamabad siguen en el aire y sin que los iraníes hayan confirmado su asistencia.

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Estrecho de Ormuz.- El Ejército de Irán denunció que el ataque de EE.UU. contra un buque iraní cerca del estrecho de Ormuz supone una violación del alto el fuego entre Teherán y Washington y dijo haber respondido con ataques de drones contra barcos estadounidenses.

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Luanda.- El papa viaja a Saurimo y visitará una casa de acogida para ancianos y celebrará misa mientras que por la tarde regresará a la capital para el encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales. Por Cristina Cabrejas, enviada especial.

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Leópolis.- La minoría étnica húngara de Ucrania espera cambios tras la reciente derrota Viktor Orbán en las recientes elecciones legislativas, después de años de lo que algunos consideran tensiones excesivas y una politización de sus preocupaciones sobre su futuro en el país invadido por Rusia.

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París.- Los ministros del Interior de Francia, Laurent Nuñez y de Justicia, Gérald Darmanin, presiden este lunes en París la sexta reunión ministerial de los siete países de la Unión Europea que integran la coalición contra la criminalidad organizada (C7), entre los que se encuentra España.

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Jerusalén.- El presidente de Argentina, Javier Milei, se reúne con su par israelí, Isaac Herzog, en las oficinas de este último en Jerusalén en el marco de su tercera visita oficial a Israel.

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Hannover (Alemania).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el canciller alemán, Friedrich Merz, inauguran en Hannover las 42ª Jornadas Económicas Germano-Brasileñas organizadas por la Federación de la Industria Alemana (BDI).

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Gdansk (Polonia).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se encuentra de viaje oficial en Polonia, donde preside junto al primer ministro polaco, Donald Tusk, una cumbre de ambos gobiernos en la ciudad de Gdansk, en un momento en el que París quiere reforzar la cooperación militar y energética con Varsovia.

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Ciudad de México.- El representante de Comercio de EE.UU., Jamieson Greer, visita México para iniciar la segunda fase de conversaciones sobre la revisión del T-MEC en donde se reunirá con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y con la presidenta, Claudia Sheinbaum.

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Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hace balance de su visita a Barcelona, donde asistió a la Cumbre progresista y selló con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, la normalización de relaciones tras la tensión por la conquista.

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Taipéi.- El índice principal de la bolsa de Taiwán subió 45,90 puntos hasta situarse en los 36.850,24 enteros, con un volumen de negociación de 15.850 millones de dólares taiwaneses, lo que equivale a 497,86 millones de dólares estadounidenses.

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Banda Aceh (Indonesia).- El Gobierno de Indonesia ha decidido subir los precios del combustible no subvencionado debido al conflicto en Oriente Medio que ha provocado una crisis de suministro debido al cierre del estratégico estrecho de Ormuz.

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Pekín.- El Banco Popular de China (BPC, banco central) anunció este lunes que mantendrá su tipo de interés de referencia en el 3 % por duodécimo mes consecutivo, cumpliendo así con los pronósticos más extendidos entre los analistas, que no anticipaban cambio alguno.

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Roma.- La Basílica de Santa María la Mayor de Roma se prepara para los actos por el primer aniversario de la muerte del papa Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025 y enterrado en este templo al que muchos fieles siguen acudiendo diariamente para recordar al pontífice argentino.

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Manila.- Más de 17.000 soldados de Estados Unidos y Filipinas, entre otros países, inician este lunes en ese archipiélago asiático las maniobras anuales Balikatan, en medio de tensiones con China en el Indopacífico, un flanco que países de la región temen que Washington descuide por la guerra en Oriente Medio.

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Sandakan (Malasia).- Alrededor de 1.000 viviendas quedaron calcinadas y más de 9.000 personas se vieron afectadas en el este de Malasia tras incendiarse de madrugada el poblado flotante de Kampung Bahagia.

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Santo Domingo.- Audiencia preliminar en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo se desplomó el 8 de abril de 2025, causando 236 muertos y más de un centenar de heridos.

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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La Paz.- Bolivia impulsará un nuevo modelo para el sector de los hidrocarburos con un proyecto de ley que fijará tributos de hasta el 50 % para las petroleras y eliminará la «discrecionalidad» de la estatal YPFB en los contratos para ofrecer seguridad jurídica a los inversores, afirmó en una entrevista con EFE el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.

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La Paz.- El ministro Medinaceli también sostiene que el «boom económico» que tuvo su país hasta 2014 no fue por la nacionalización de los hidrocarburos decretada por el Gobierno de Evo Morales, sino por lo establecido en el contrato negociado con Brasil entre 1974 y 1999.

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Miami (EE.UU.).- El evento Startup Olé reúne en Miami a más de 1.000 emprendedores y especialistas, sobre todo de España y Latinoamérica, para potenciar a las ‘startups’ (empresas emergentes) del sector tecnológico.

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Caracas.- Los diputados venezolanos de la fracción parlamentaria opositora Libertad se pronuncian sobre recientes acontecimientos en el país.

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Ciudad de México.- Organizaciones de la sociedad civil realizan una acción en el Senado mexicano para presentar una petición formal que reactive la discusión y aprobación de una Ley General de Cannabis en México, frente al vacío legal que persiste.

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Lima.- La arqueóloga Ruth Shady, directora de los edificios de la civilización de Caral, la más antigua de América, presenta los últimos hallazgos en la antigua ciudad pesquera de Aspero, donde se ha identificado una estructura arquitectónica asociada a la observación astronómica, desarrollada hace unos 5.000 años.

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Montevideo.- La vicecanciller de Uruguay, Valeria Csukasi, analiza junto a otras autoridades el impacto del acuerdo Unión Europea-Mercosur en la exportación de servicios logísticos.

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Nueva York (EE.UU.).- Estreno de ‘The Devil Wears Prada 2’ (‘El diablo viste de Prada 2’).

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Boston (EE.UU.).- El Maratón de Boston 2026 celebra este lunes su edición número 130.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Estreno del biopic de Michael Jackson, ‘Michael’, dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar, hijo de Jermaine, hermano del “rey del pop”.

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cdp/alm/EFE

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