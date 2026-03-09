Lunes, 9 de marzo de 2026 (08.00 GMT)

10 minutos

Bangkok/Madrid, 9 mar (EFE).-

Teherán.- Mojtaba Jameneí, hijo del ayatolá Alí Jameneí, fue elegido este lunes como nuevo líder supremo de Irán, en medio de los continuos ataques de Estados Unidos e Israel contra infraestructuras iraníes tras la muerte de su padre al inicio del conflicto.

Tel Aviv.- Israel continúa sufriendo el impacto menor de los misiles de racimo utilizados por Irán e interceptando los balísticos que se dirigen mayoritariamente a ciudades como Tel Aviv o Haifa.

Beirut.- El Ejército de Israel ha lanzado este lunes una nueva oleada de ataques contra infraestructuras tanto en la capital libanesa, Beirut, como en la región central de Irán.

Beirut.- El Líbano cumple una semana bajo ataque israelí, sin que los contactos diplomáticos de las autoridades ni sus medidas contra el grupo chií Hizbulá hayan logrado frenar la violencia.

Gaza.- Los gazatíes viven la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán con miedo a que el frágil alto el fuego en la Franja de Gaza se rompa, incertidumbre sobre el flujo de entrada de ayuda y el sentimiento generalizado de que el mundo se ha olvidado de ellos.

Nicosia.- El presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, recibe al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y al primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, líderes de dos países que han enviado medios militares para proteger a la isla tras los ataques con drones de fabricación iraní lanzados desde el Líbano.

Abu Falah, Cisjordania.- En la aldea cisjordana de Khirbet Abu Falah, cerca de Ramala, enterraron este domingo los cuerpos de tres palestinos tras un ataque de colonos israelíes. Sus vecinos dicen que desde la guerra de Irán, la violencia colona se ha convertido en algo diario, con al menos cinco palestinos muertos en toda Cisjordania en una semana.

Bruselas.- Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo) abordan el posible impacto de la guerra en Irán sobre la economía europea, en especial desde el punto de vista de los precios de la energía tras el reciente encarecimiento del petróleo y del gas, y también prevén un intercambio sobre finanzas digitales y su marco regulatorio.

Bruselas.- Los ministros europeos de Empleo se reúnen en un Consejo para debatir, entre otros temas, el uso de la IA para reforzar el empleo de calidad y adoptar unas conclusiones sobre la inclusión social de los menores y la lucha contra la pobreza infantil. Asisten la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y la ministra de Juventud, Sira Rego.

Lisboa – El exministro socialista António José Seguro es investido como presidente de Portugal, tras ganar las elecciones al ultraderechista André Ventura, y toma el relevo como jefe de Estado de Marcelo Rebelo de Sousa, después de diez años en el cargo. Al acto asiste el rey Felipe VI de España.

Berlín.- El canciller alemán y presidente de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Friedrich Merz, comparece ante la prensa después de una reunión de la cúpula del partido conservador, que tiene lugar después de las elecciones regionales de Baden-Württemberg el domingo pasado.

Bogotá.- La campaña electoral por la Presidencia colombiana arranca en firme tras la definición el domingo de tres candidaturas de centro, izquierda y derecha, y la elección del nuevo Congreso que muestra la fuerza legislativa de los diferentes partidos.

Pekín.- Se celebra en Pekín la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), la principal cita política del país, en la que se trazarán las directrices políticas y económicas del gigante asiático para este año, en medio de tensiones geopolíticas y comerciales.

Seúl.- Surcoreanos se manifiestan en contra de los ejercicios militares conjuntos Freedom Shield que Seúl y Washington realizan, entre un aumento de tensión con Pionyang a causa de las recientes incursiones de drones en su territorio desde el Sur.

Fukushima/Okuma (Japón).- Cuando se cumple esta semana quince años del desastre nuclear de Fukushima, sus duraderas consecuencias arrojan una sombra de incertidumbre sobre una reactivación de las centrales atómicas en Japón que toma impulso, en pleno auge del precio del petróleo por la guerra en Irán.

Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de febrero de la inflación, que el mes anterior había aumentado un 0,2 % interanual.

Tapéi/Tokio/Shanghái/Seúl.- Las principales bolsas de Asia registran este lunes importantes caídas, especialmente en Seúl y Tokio, después de que el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) superase este domingo los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022, ante la intensificación del conflicto en Oriente Medio.

Caracas.- El Parlamento de Venezuela convoca a un sesión ordinaria días después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidiera al Legislativo celeridad para aprobar una reforma de la Ley de minas y que los diputados aplazaran la aprobación de una norma para la aceleración de trámites y procedimientos administrativos.

Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

Buenos Aires.- Las mujeres argentinas vuelven a las calles con motivo del 8M, pero un día después, para reclamar sus derechos tras más de dos años de recortes en las políticas de apoyo a las mujeres durante el Gobierno de Javier Milei.

Viena.- Los 53 Estados de la Comisión de Estupefacientes de la ONU debaten en Viena la situación del problema global de las drogas.

Londres.- El grupo Republic se manifiesta contra la monarquía en el Día de l Commonwealth, para pedir la abolición tras el escándalo del ex príncipe Andrés, hermano del actual rey Carlos III.

Sao Paulo (Brasil).- El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, realiza una visita de Estado a Brasil, en la que se reunirá con su homólogo, Luiz Inácio Lula da Silva, y participará en un foro empresarial.

Manila.-Trabajadores de varios departamentos gubernamentales han comenzado a partir de este lunes su jornada de trabajo reducida a cuatro días semanales tras el mandato del Gobierno de Filipinas.

Pekín.- El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, aumentó en febrero un 1,3 % interanual, su mayor avance desde comienzos de 2023, impulsado en parte por factores estacionales relacionados con el Año Nuevo lunar.

Ciudad de Guatemala.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará su 195° Período de Sesiones, del 9 al 13 de marzo de 2026 en la Ciudad de Guatemala, donde abordará situaciones urgentes de derechos humanos y un diálogo abierto con organizaciones sociales sobre los desafíos del sistema interamericano.

Nueva York (EE.UU.).- Nueva York despide al estadounidense de origen puertorriqueño Willie Colón, icono de la salsa fallecido el pasado 22 de febrero, con una misa pública en la Catedral de San Patricio.

El Alto (Bolivia).- Amautas o sabios andinos de Bolivia realizan una ceremonia ancestral de despacho de los ajayus o almas, en el lugar en donde un avión de carga de dinero se accidentó y provocó la muerte de 24 personas.

Tulcán (Ecuador).- Gremios de comerciantes de la ciudad colombiana de Ipiales, fronteriza con Ecuador, buscan bloquear el puente internacional de Rumichaca, principal y único paso legal entre ambos países, para protestar contra la guerra comercial en la que están inmersos sus respectivos gobiernos, con aranceles que han llegado al 50 %.

Málaga (España).- La coproducción hispano-mexicana ‘El guardián’, dirigida por Nuria Ibáñez y que se desarrolla en Baja California, llega a la sección oficial del Festival de Málaga junto a la comedia española ‘Laponia’, mientras que en el apartado de premios honoríficos es el turno de la veterana actriz Victoria Vera.

París.- La firma Pierre Cardin muestra sus propuestas en la Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París.

Newcastle.- Rueda de Prensa de Hansi Flick, entrenador del Barcelona, previa al encuentro de ida frente al Newcastle en los octavos de final de Champions League.

Newcastle.- Rueda de Prensa del entrenador del Newcastle, Eddie Howe, previa al encuentro de ida frente al Barcelona en los octavos de final de Champions League contra el Barcelona

Newcastle.- El Barcelona entrena en el St James Park para preparar su enfrentamiento de ida de octavos de final de Champions contra el Newcastle inglés.

Newcastle.- Entrenamiento del Newcastle, previo al encuentro con el Barcelona en los octavos de final de Champions League.

